Samsung ile birlikte sosyal medya üzerinden düzenlediğimiz #YaratıcılığınıİkiyeKatla yarışması sonuçlandı. Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 3'ü kazanan talihlimiz ve yedek takipçimizi açıklıyoruz.

11 Ağustos'ta Samsung'un tanıttığı yeni nesil katlanabilir telefon Galaxy Z Flip3, şu anda piyasada bulabileceğiniz en sıra dışı ve kullanışlı akıllı telefonlardan. Bir cüzdan gibi ikiye katlanabilen Galaxy Z Flip3, tasarım açısından eski ve yeninin hibritini en modern donanımlarla birlikte sunuyor.

Bu güzel cihazın piyasaya çıkışını kutlamak için Samsung ile birlikte sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğimiz #YaratıcılığınıİkiyeKatla yarışmasında ilgi büyüktü. Yarışmaya katılmanız için sizlerden Galaxy Z Flip3 GIF'lerini yaratıcı bir şekilde seçtiğiniz bir görsele yerleştirmenizi istemiştik.

Kazanan takipçimiz yarışmaya Instagram üzerinden katılan Nermin Öztürk (@nerminoztrk78) oldu, kendisini tebrik ederiz:

Yedek talihli ise yine Instagram üzerinden yarışmaya katılan Hayrettin Berha Yıldırım (@hayrettinberha).

Samsung x Webtekno #YaratıcılığınıİkiyeKatla yarışması hakkında: