#YaratıcılığınıİkiyeKatla Yarışmasında Samsung Galaxy Z Flip3 Kazanan Takipçimiz Belli Oldu

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Samsung ile birlikte sosyal medya üzerinden düzenlediğimiz #YaratıcılığınıİkiyeKatla yarışması sonuçlandı. Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 3'ü kazanan talihlimiz ve yedek takipçimizi açıklıyoruz.

11 Ağustos'ta Samsung'un tanıttığı yeni nesil katlanabilir telefon Galaxy Z Flip3, şu anda piyasada bulabileceğiniz en sıra dışı ve kullanışlı akıllı telefonlardan. Bir cüzdan gibi ikiye katlanabilen Galaxy Z Flip3, tasarım açısından eski ve yeninin hibritini en modern donanımlarla birlikte sunuyor.

Bu güzel cihazın piyasaya çıkışını kutlamak için Samsung ile birlikte sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğimiz #YaratıcılığınıİkiyeKatla yarışmasında ilgi büyüktü. Yarışmaya katılmanız için sizlerden Galaxy Z Flip3 GIF'lerini yaratıcı bir şekilde seçtiğiniz bir görsele yerleştirmenizi istemiştik.

Kazanan takipçimiz yarışmaya Instagram üzerinden katılan Nermin Öztürk (@nerminoztrk78) oldu, kendisini tebrik ederiz:

samsung,,

Yedek talihli ise yine Instagram üzerinden yarışmaya katılan Hayrettin Berha Yıldırım (@hayrettinberha). 

Samsung x Webtekno #YaratıcılığınıİkiyeKatla yarışması hakkında:

  • Webtekno çalışanlarının, arkadaşlarının ve yakınlarının yarışmaya katılımları yasaktır, katılsalar bile geçersiz sayılacaktır.
  • Katılımlar 23 Ağustos 2021’de başlamış ve 23 Eylül 2021 Perşembe günü saat 23:59’da son bulmuştur
  • Yarışma sonuçları 29 Eylül 2021 Çarşamba günü Webtekno web sayfasından ve Webtekno Instagram & Twitter profillerinden duyurulmuştur.
  • Kazandığına dair e-postayı alıp, 7 gün içerisinde yanıt vermeyen kişi hakkını kaybedecektir.
  • Bu durumda ödül yedek katılımcılara devredecektir.
  • Ödül kazanan kişiye kargo yoluyla ulaştırılacaktır.  Kargo ücreti göndericiye aittir.
  • Yarışma hakkını korumak için katılımcıların yukarıdaki şartları devam ettirmeleri gerekmektedir.
  • Paylaşımlarda Samsung Türkiye ve Webtekno dışında hiçbir profilin etiketlenmemesi gerekmektedir. Etiketleyen kişilerin katılımı geçersiz sayılmıştır.
  • Yarışmaya katılanlar yukarıda yazılı olan bütün şartları kabul etmiş sayılırlar.
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