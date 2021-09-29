11 Ağustos'ta Samsung'un tanıttığı yeni nesil katlanabilir telefon Galaxy Z Flip3, şu anda piyasada bulabileceğiniz en sıra dışı ve kullanışlı akıllı telefonlardan. Bir cüzdan gibi ikiye katlanabilen Galaxy Z Flip3, tasarım açısından eski ve yeninin hibritini en modern donanımlarla birlikte sunuyor.
Bu güzel cihazın piyasaya çıkışını kutlamak için Samsung ile birlikte sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğimiz #YaratıcılığınıİkiyeKatla yarışmasında ilgi büyüktü. Yarışmaya katılmanız için sizlerden Galaxy Z Flip3 GIF'lerini yaratıcı bir şekilde seçtiğiniz bir görsele yerleştirmenizi istemiştik.
Kazanan takipçimiz yarışmaya Instagram üzerinden katılan Nermin Öztürk (@nerminoztrk78) oldu, kendisini tebrik ederiz:
Yedek talihli ise yine Instagram üzerinden yarışmaya katılan Hayrettin Berha Yıldırım (@hayrettinberha).
Samsung x Webtekno #YaratıcılığınıİkiyeKatla yarışması hakkında:
- Webtekno çalışanlarının, arkadaşlarının ve yakınlarının yarışmaya katılımları yasaktır, katılsalar bile geçersiz sayılacaktır.
- Katılımlar 23 Ağustos 2021’de başlamış ve 23 Eylül 2021 Perşembe günü saat 23:59’da son bulmuştur
- Yarışma sonuçları 29 Eylül 2021 Çarşamba günü Webtekno web sayfasından ve Webtekno Instagram & Twitter profillerinden duyurulmuştur.
- Kazandığına dair e-postayı alıp, 7 gün içerisinde yanıt vermeyen kişi hakkını kaybedecektir.
- Bu durumda ödül yedek katılımcılara devredecektir.
- Ödül kazanan kişiye kargo yoluyla ulaştırılacaktır. Kargo ücreti göndericiye aittir.
- Yarışma hakkını korumak için katılımcıların yukarıdaki şartları devam ettirmeleri gerekmektedir.
- Paylaşımlarda Samsung Türkiye ve Webtekno dışında hiçbir profilin etiketlenmemesi gerekmektedir. Etiketleyen kişilerin katılımı geçersiz sayılmıştır.
- Yarışmaya katılanlar yukarıda yazılı olan bütün şartları kabul etmiş sayılırlar.