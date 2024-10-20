Samsung'un yakın zamanda tanıtacağı yeni katlanabilir akıllı telefonundan ilk görüntüler geldi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 21 Ekim'de bir lansman etkinliği gerçekleştirecek. Bu etkinlikte tanıtılacak ürünlerin ve hizmetlerin hangileri olduğu henüz kesinlik kazanmadı ancak genel beklenti, firmanın Samsung Galaxy Z Fold Special Edition katlanabilir akıllı telefonu tanıtacağı yönünde.

Bu akıllı telefonu bir ay önce bir sızıntı ile görmüştük ancak oradaki görüntü tasarım görseli idi. Yeni bir sızıntıda ise akıllı telefon canlı kanlı karşımıza çıktı. Öte yandan bu yeni görsellerin pek de net olmadığını ve telefonun özelliklerine dair bir bilgi vermediğini belirtmekte fayda var.

200MP kamera ile gelebilir!

X kullanıcısı Jukanlosreve'den gelen paylaşımda telefonun isminin Samsung Galaxy W25 olarak isimlendirildiği ifade ediliyor. Öte yandan bu isim muhtemelen Çin'e özel olacak ve telefon küresel pazarlarda Samsung Galaxy Z Fold Special Edition adıyla satışa çıkacak. Telefonun alt kısmında yer alan ve Çin'de katlanabilir telefonlar için kullanılan sembol, cihazın Çin'de görüntülendiğini doğruluyor.

Yeni paylaşım telefonun teknik özellikleri hakkında ek bir bilgi sunmuyor. Daha önce bu modelin standart versiyondan daha ince olacağı, açıldığında 8 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtilmişti. Bu anlamda standart modelden daha geniş bir ekrana sahip olacak cihazın dış ekranının da 6,4 inçten 6,5 inçe yükseltileceği ifade ediliyordu.

Yeni akıllı telefonda ekran kıvrımının çok daha az belli olacağı ve Samsung'un kamera için 200MP'lik bir kamera tercih edeceği belirtiliyor. Bu iddiaların doğru olup olmadığını ise yarın büyük ihtimalle öğreneceğiz.