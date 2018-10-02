Samsung, Gelecek Cihazları İçin Kablosuz DeX Geliştiriyor

Samsung, DeX adlı sistemini kablosuz teknolojisiyle beraber, bir üst seviyeye taşıyor.

Samsung'un DeX adını verdiği, telefonu bir bilgisayar gibi harici bir ekranda kullanmanızı sağlayan teknoloji gelişmeye devam ediyor. İlk olarak harici bir aksesuar ile kullanılabilir olan özellik, Note9 ile beraber sadece bir kabloyla çalışır hale geldi. Gelecek cihazlarda ise Samsung, DeX'i tamamen kablosuz hale getirmeyi hedefliyor.

Samsung'un topluluk forumlarında ortaya çıkan bilgilere göre DeX, önümüzdeki aylarda çok daha kullanışlı hale gelecek. Kablosuz kullanım imkanıyla dikkat çekecek olan yeni nesil DeX'in nasıl bir aktarım hızı sunacağı ise henüz bilinmiyor.

Yeni nesil DeX'in ne zaman kullanıma sürüleceği ile ilgili henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak böyle bir yenilik son kullanıcı için aktif hale geldiğinde ve gerçekten iyi bir şekilde çalıştığı takdirde devrimsel bir nitelik taşıyabilir. Akıllı telefonlarımızı tam anlamıyla bir bilgisayar olarak kullanmak henüz ütopik görünse de önümüzdeki yıllarda bu mümkün.