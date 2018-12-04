Samsung'un Getty'den satın aldığı fotoğrafları sanki akıllı telefonuyla çekilmiş gibi gösterdiği ortaya çıktı. Daha da önemlisi şirket, bunu ikinci kez gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Samsung Brezilya Twitter hesabı, bazı fotoğraflar yayınlamış ve bu fotoğrafların Samsung Galaxy A8 ile çekildiğini belirtmişti. Ancak söz konusu tweete gelen yanıtlar, Samsung’un söz konusu fotoğrafı Getty’den aldığını ve fotoğrafın köşesine Samsung logosu yerleştirerek sanki kendi akıllı telefonu ile çekilmiş gibi gösterdiği ortaya çıkmıştı.

Henüz Samsung Brezilya’nın gerçekleştirdiği skandalın üzerinden fazla zaman geçmemişti ki daha büyük bir skandal Samsung’un Hong Kong resmi internet sitesinde gerçekleşti. Galaxy A8 Star’ın ürün sayfasında gezinen kullanıcılar, Live Focus (Canlı Odaklama) özelliğine geldiklerinde gülümseyen bir kadın fotoğrafı ile karşılaşıyorlar.

Ancak fotoğrafçı Dunja Djudjic, bu fotoğrafı Getty’e yüklediğini ve Samsung’un fotoğrafı buradan satın aldığını iddia ediyor. Getty üzerinden satın alınan fotoğrafların kullanım hakları satın alan kişiye geçer, bu nedenle bir telif ihlali söz konusu değil. Ancak Samsung, ikinci kez DSLR fotoğraf makinesi ile çekilen bir fotoğrafı, sanki Galaxy A8 Star çekmiş gibi göstermeye çalışıyor.

Samsung, ikinci kez Getty üzerinden fotoğraf satın alıp kendi akıllı telefonları ile çekilmiş gibi gösteriyor olsa da aslında bunu yapan tek şirket değil. Birkaç ay önce Huawei, Nova 3 için bir reklam filmi yayınlamış ve reklam filminde Nova 3 ile çekilmiş görüntülere yer vermişti. Ancak reklamda yer alan sanatçılardan birinin Instagram paylaşımı, Huawei’nin profesyonel makinelerle çekilen fotoğrafları Nova 3 ile çekilmiş gibi gösterdiğini ortaya çıkarmıştı.