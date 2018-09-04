Samsung İcra Kurulu Başkanı Kim Hyun-suk'un yaptığı açıklamaya göre şirket, geliştirmeler için her türlü ortaklığa açık durumda.

Yapay zeka günümüzün en önemli teknolojilerinden biri ve gelecekte teknolojinin ve bilimin pek çok alanda yapay zeka temelleri üzerine kurulacağı düşünülüyor. Her ne kadar bu anlamda yolun başında olsak da yapay zeka konusunda tüm büyük teknoloji şirketleri önemli çalışmalar ve anlaşmalar yapma derdinde çünkü geleceğin teknolojisinden geri kalmayı kimse istemiyor.

Samsung da kendini bu alanda geliştirmek isteyen şirketlerden biri. Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleştirilen IFA 2018 esnasında gazeteciler ile konuşan Kim Hyun-suk, şirketinin Google ile yapay zeka alanında bir ortaklık fikrine açık olduğunu belirtti ve Samsung'un özellikle Bixby'i geliştirme konusunda bazı ortaklıklara ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Samsung'un olası hedefi ise Bixby ile Google aramalarını senkronize hale getirmek ve sesli komut sistemi için çeşitli geliştirmeler yapmak. "Başarılı bir sesli komut sistemi için işbirliği şart." diyen Kim, aynı zamanda Samsung'un da Google'ın geri çevirmeyi istemeyeceği kazançlı bir ortak olduğunu söyledi.