Samsung Hisseleri, Pandemi Öncesi Döneme Yükseldi

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un hisseleri, bu hafta içerisinde yaşanan yoğun talep sonucu pandemi öncesi döneme yükseldi. Yatırımcılar, şirket hisselerindeki yükselişin 2021 yılında da devam edeceğine inanıyor.

Yabancı yatırımcılar, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki yıl içerisinde COVID-19'un geride bıraktığı ekonomik yaraları saracağından emin görünüyor. Çeşitli segmentlerde – özellikle yarı iletken piyasasında – büyüme ön gören yatırımcılar, geride bıraktığımız hafta boyunca Samsung hisselerine yoğun ilgi gösterdi.

Gelen yoğun talep sonucunda değer kazanan şirket hisseleri, COVID-19 salgını öncesine benzer bir seviyeye yükseldi. The Korea Economic Daily, küresel yatırım firmaları JP Morgan'ın geçtiğimiz hafta 3,41 milyon adet Samsung hissesi satın aldığını, Merril Lynch'in ise 2,22 milyon adet hissesini aynı zaman aralığında elinde tutmaya devam ettiğini açıkladı. Şirket, diğer bireysel yatırımcıların net 2,9 trilyon won (2,6 milyar dolar) değerinde hisse sattığını iddia ediyor.

Samsung hisselerindeki yükselişin uzun vadede devam etmesi bekleniyor:

Yabancı yatırımcıların yönlendirdiği hisse fiyatlarındaki güçlü hareket, yarı iletken endüstrisindeki iş koşullarının iyileşmesi, temettü artışları ve gelişmekte olan piyasalara sermaye girişi beklentisinden kaynaklanıyor. Yatırımcılar, Samsung'un 2021 yılında toparlanacağına ve yarı iletken sektöründeki varlığını daha da güçlendireceğine inanıyor.

Yabancı yatırımcılar, yalnızca bugün içerisinde 578,5 milyar won (518 milyon dolar) değerinde hisse satın aldılar. Güne 61.300 won değerinden başlayan Samsung'un hisseleri, son satın alımların ardından COVID-19 salgını başladığından bu yana en yüksek seviyesine gelerek 63.200 won'dan (57 dolar) işlem gördü.

Yatırımcılar özellikle, DRAM yongalarına olan talebin artması sayesinde Samsung'un yarı iletken işinin 2021 yılında çok iyi performans göstermesini bekliyor. Güney Koreli şirket, 2020 yılının ilk yarısında akıllı telefon pazarı için dünyanın en büyük DRAM tedarikçisiydi.

Yarı iletken sektöründeki beklentilerin yanı sıra döviz kurları, faiz oranları ve gelişmekte olan pazarlara sermaye girişi gibi diğer dış faktörler de yatırımcıları Samsung hisselerindeki fiyat artışının devam edeceğine inandırıyor.