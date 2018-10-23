Samsung yeni Odyssey Windows Karışık Gerçeklik başlığını "gerçeğe sadık görüntüler" ve hayata yakın tecrübeler sunacağı iddiasıyla tanıttı. HMD+ geçen yıl çıkan HMD'nin varisi olacak.

Geliştirilmiş versiyonda Anti SDE Görüntü teknolojisi kullanılacak. Bu teknolojinin gerçekçi ve dikkat dağıtıcı unsurları engelleyen bir görüntü vereceği söyleniyor.

Şu anda ABD'de Microsoft Store ve samsung.com üzerinden satın alınabilen cihazın yakında Güney Kore, Çin, Brezilya, Hong Kong gibi bölgelerde de satışa sürülmesi bekleniyor. ABD fiyatı ise 499 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Anti-SDE adlı teknoloji, zaman zaman görüntüde oluşan pikselleşme ve piksellerin ayrılması sorunlarını ortadan kaldırması için tasarlandı. Bu teknoloji sayesinde PPI değeri, bir önceki verisyonun iki katına çıkıyor.

Samsung HMD Odyssey+ iki 3.5 inçlik ekrana sahip. Bu ekranlar sayesinde göz başına 1440 x 1600 piksel çözünürlük elde ediliyor. Cihazda, görüntü ile uyumlu çalışan 3 boyutlu ses teknolojisi de kullanılmış. Kontrol için ise 6DOF kontrol kumandası bulunuyor. Oldukça hafif olarak tasarlanan cihazın ağırlığı sadece 590 gram.