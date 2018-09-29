Samsung, Hollanda'nın Appel Köyünde Bedava Galaxy S9 Dağıttı

Samsung, Hollanda'da dikkat çeken bir reklam yöntemine başvurdu. Koreli üretici, Appel adlı köyde 50 adet Galaxy S9'u bedava dağıttı.

Samsung'un düzenlediği yeni bir reklam kampanyası, Apple'ı kızdıracak cinsten. Hollanda'nın 'Appel' köyünde Samsung, insanlara 50 adet Galaxy S9'u ücretsiz olarak dağıttı. Şunu da belirtmeden geçmeyelim: Appel, Flemenkçe'de elma anlamına geliyor.

Telefonları dağıtırken aynı zamanda videoya alan Samsung, köy sakinlerinin bu jeste vermiş olduğu tepkileri ve düşüncelerini Samsung Hollanda YouTube hesabı üzerinden paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde iPhone Xs kuyruğunda bekleyenlere "Buna ihtiyacınız olacak" yazılı powerbank'ler dağıtan Huawei'nin ardından, Apple'a karşı bir hamle de Samsung'dan gelmiş oldu. Apple'ın bu reklama herhangi bir tepki verip vermeyeceği ise merak konusu.