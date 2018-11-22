Samsung, Huawei ve Apple, Üçüncü Çeyreğin En Çok Satanları

Dünyada en çok kullanılan teknolojik aygıtlar, ev aletlerinden sonra telefonlar. Bu kadar kullanılıyorsa, oldukça satıyor olmalı, değil mi? Evet öyle. Pazarın büyük bir kısmına hakim olan Samsung, Huawei ve Apple, yılın üçüncü çeyreğinin en çok telefon satan üreticileri oldular.

Yukarıda bahsettiğimiz konuyu biraz açacak olursak, yılın üçüncü çeyreği, yani Temmuz-Eylül arasında Samsung, %19'luk bir pazar payıyla Huawei'yi geride bıraktı. Yine bu çeyrekte Huawei de %14'lük bir pazar payı ile Apple'ın %12'lik pazar payını geçti. Toplamda %45'lik bir pazar payına sahip olan firmalar, diğer üreticilere göre daha fazla telefon satışı gerçekleştirdi. Bu yıl toplamda 380 milyon adet, yani 2017'nin üçüncü çeyreğine göre %5 daha az telefon satıcılara gönderildi.

Şimdi gelelim ayın karanlık yüzüne. Bahsettiğimiz üç firmanın satışlarının artmasıyla beraber diğer telefon üreticilerinin satışlarında da düşüş yaşanıyor. Oppo ve Xiaomi, bu yılın üçüncü çeyreğinde %9'ar pay almış durumda. Onların hemen ardından %8 ile Vivo, ondan sonra da %3 ile Lenovo geliyor.

Kıtalara göre inceleyecek olursak, Asya bölgesinde bir Çin akını var. %16 pazar payı ile Oppo, oldukça geniş çaplı bir satış yakalamışa benziyor. Oppo'nun ardından %15'er pay ile Huawei ve Vivo, %14 ile Xiaomi kendilerine bir yer edindi. Maalesef ki Samsung'un bu bölgede pazar payı %10.

Avrupa kıtasında ise değerler normal seyrediyor. Samsung %31, Huawei %22, Apple %19'luk pazar paylarına sahip. Hemen ardından %4 ile Xiaomi ve %2 ile Alcatel geliyor.

Biraz pek de şaşırtıcı olmayan gerçeklere değinelim. Kuzey Amerika bölgesinde Apple, %39'luk bir payla kendine büyük bir yer edinmiş. Apple'ın ardından ise %26'lık bir pay ile Samsung geliyor. LG %17'lik bir pay ile, Lenovo %8 ile ve Alcatel de %5 ile kendisine bir yer kapmış durumda.