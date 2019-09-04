Samsung, İlginç Tasarımlı Bir Katlanabilir Telefon Yapıyor

Katlanabilir telefon pazarına istediği girişi yapamayan Samsung’un yeni katlanabilir cihazının daha ince ve uygun fiyatlı olacağı söyleniyor. Bir de telefonun katlanmış hali pek de alıştığımız akıllı telefonlara benzemeyecek.

Katlanabilir telefon fikirleri büyük heyecan yaratmıştı ancak bu heyecan, Galaxy Fold’un başarısız çıkışının ardından yerini hayal kırıklığına bıraktı. Yine de Güney Koreli firma, katlanabilir cihazlardan vazgeçmiyor.

Samsung’un üstünde çalıştığı yeni katlanabilir telefon, bu yılın başında gördüğümüz Galaxy Fold’dan daha ince olacak. Fiyatının da daha uygun olacağı söylenen bu cihazın esas ilgi çekici yanı ise katlanma şekli. 6,7 inçlik ekrana sahip olan cihazı katladığınızda küçük, kare şeklinde bir telefona dönüşecek.

Kulislerde dolaşan haberlere göre Samsung, bu cihazın tasarımı için Amerikalı tasarımcı Thom Browne ile çalışıyor. Bu cihazın daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etmesini bekleyen firma, cihazın görünümüne de teknik özellikleri kadar önem veriyor.

Yeni telefonun özçekim kamerası ekranda yer alan bir deliğin içine yerleştirilecek. Dış tarafta ise iki adet kameradan oluşan bir sistem yer alacak. Muhtemelen eski Motorola Razr’lar gibi katlanarak kapanan bir telefon karşımıza çıkacak.

Katlanabilir telefonlar beklenen girişi yapamadı

Katlanabilir telefon teknolojisine yatırım yapan pek çok firma olmasına rağmen ilk ortaya çıkan ya da çıkamayan örnekler nedeniyle insanların ilgisi sönmüş durumda. Herkesin aklına ilk olarak Samsung Galaxy Fold’un piyasaya çıkma evresinde gelen yorumlar üzerine başa dönmesi geliyor ve diğer firmalar cephesinde de durum çok parlak değil. Huawei Mate X’in piyasaya çıkışı ertelendi. Xiaomi ve Oppo da yeni cihazlarına yönelik birkaç tanıtım yayınladı ama herhangi bir ürün ortaya çıkmadı.

Samsung Fold’un kod adı, Samsung’un son teknoloji ürünler konusundaki bilgi, beceri ve yeteneğini sergilemesi açısından “Winner” seçilmişti. Ürün ise tüketicilerin dikkatini yanlış şekilde çekti. Samsung yenilenen Galaxy Fold'un piyasaya çıkmaya hazır olduğunu söylüyor.

Açık halinde Android telefonlardan farksız olarak çalışacak olan akıllı telefonda neredeyse bütün uygulamaları çalıştırmak mümkün olacak. Yeni ekranda Ultra İnce Cam (UTG) teknolojisi kullanılacak.

Bu ürünün katlanabilir telefonları yeniden insanları heyecanlandıran bir ürün haline getirip getirmeyeceğini ise hep birlikte göreceğiz.