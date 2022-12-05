Samsung, tarihinde ilk kez başkanlık pozisyonuna bir kadın getirildiğini duyurdu. Söz konusu kişi, 2007'den beri Samsung için çalışan Lee Young-hee oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kendisi adına bir ilke imza attı. 84 yıllık köklü şirket, ilk kez bir kadına bir bölümün başkanlık unvanını verdi. Gelin hep birlikte bu olayın detaylarına bakalım.

2007 yılından beri Samsung için çalışmalarını sürdüren Lee Young-hee, 2012 yılında terfi ederek Samsung akıllı telefonların da bağlı olduğu Samsung Cihaz Deneyimi Küresel Pazarlama Merkezi bölümü için başkan yardımcılığı görevine getirilmişti.

Lee Young-hee, bu terfi sonrası Samsung'un telefon işlerini denetleyecek!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsung yöneticileri, bu terfiden memnun olduklarını ve hem sektöre hem de şirket içindeki kadınlara önemli bir mesaj verdiklerini söylüyor. Samsung'a göre bu terfi, diğer kadın çalışanlar için de yeni bir fırsat. Şirket, tüm çalışanların cinsiyetlerine bakılmaksızın,şirket içinde yükselebileceklerini belirtti.

Lee Young-hee, aldığı terfi sonrasında Samsung'un özellikle de akıllı telefon vizyonunu yönetecek. Bu cihazların kullanıcı deneyimlerine dair her şey, Young-hee'nin kontrolünde olacak.

Lee Young-hee, Samsung'da başkanlık koltuğuna oturarak pek çok kadın için iyi bir rol model olmayı başardı. Ancak teknolojiye yön veren ilk kadın olmayacağı da kesin. Hem Türkiye'de hem de dünyada yaptıklarıyla adından söz ettirmiş kadın liderleri anlattığımız içeriğimize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.