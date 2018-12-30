Koreli elektronik devi Samsung İngiltere'de kripto para cüzdanı kullanmak istiyor. Ticari marka izni almak için İngiltere Hükümeti'ne başvuru yaptı. Konun detayları haberimizde.

Güney Koreli elektronik devi Samsung, kripto para cüzdanını İngiltere’de kullanmak için ticari marka izni başvurusunda bulundu. Samsung, yaptığı başvuruda “Yapılacak olan bilgisayar yazılımında, kripto para cüzdanı olarak kullanmak, blockchain kullanarak kripto para transferi yapmak, blockchain teknolojisi ve 3. parti uygulamalar kullanarak kripto para transferi yapabilecek akıllı telefon uygulamaları yapmak” ifadelerini kullandı.

Her ne kadar daha sonra Samsung tarafından uygulama ile alakalı olan kısmı yalanlansa da Galaxy S10 larda kripto para cüzdan uygulaması olacağı haberleri çıktı. Ayrıca Samsung Avrupa Birliği’ne blockchain, kripto para ve bunlarla alakalı uygulamalar için ticaret izni ticari marka başvurusunda bulundu.

Aralık başında Cointelegraph sitesi, HTC’nin çıkaracağı Exodus 1 telefonu için BTC (Bitcoin) ve ETH (Etherium) ağlarını destekleyen ilk blockchain telefon olacağını duyurmuştu.

Ekim ayında Samsung üretim bölümünde, 7nm teknolojili düşük güç tüketimi olan (yaklaşık %50 daha az tüketim) bir işlemci üzerinde çalışmaya başladı. Güç tüketimi kripto para mining konusunda çok önemli bir konu olduğu düşünülürse, Samsung’un attığı bu adım, mining yapanlar kişilerin Samsung donanımları tercih etmelerini sağlayacak.