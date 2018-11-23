Samsung, 'Infinity-O' Ekranları Üretebilen Tek Şirket Olacak

Güney Kore ve Çin'den edinilen bilgilere göre Samsung, ekrana zarar vermeden ortasında bir delik açabilen tek ekran üreticisi konumunda bulunuyor. Şirketin sahip olduğu teknoloji, Galaxy markalı telefonların en azından bir süreliğine gerçek çerçevesiz ekranlı tek telefon modelleri olmasını sağlayacak. Tabi Samsung, bu teknolojiyi Apple ile paylaşmazsa...

Bu ayın başlarında düzenlenen Samsung Geliştirici Konferansı 2018, Güney Koreli şirketin pek çok yeni teknolojisinin gün yüzüne çıkmasını sağladı. Katlanabilir ekran teknolojisi olan Infinity Flex, konferans boyunca en çok dikkat çeken teknoloji olsa da gelecek yıl tanıtılacak Galaxy akıllı telefonlarda göreceğimiz Infinity-O ekran teknolojisi de oldukça takdir topladı.

Tamamen çerçevesiz akıllı telefonlar uzun yıllardır hem tüketicilerin hem de üreticilerin en büyük hayallerinden biri. Ancak ön kamera, ahize, ortam ışığı sensörü gibi bileşenler, çerçevesiz akıllı telefonların bir türlü gün yüzüne çıkamamasına neden oluyor. Yine de 2018, çerçevesiz ekranlı telefonlar için gerçek bir dönüm noktası oldu.

Vivo Nex, ön kamerayı mekanik bir sisteme yerleştirerek ekranın üstünde bulunan çerçeveyi kaldırmayı başardı. Oppo Find X ise mekanik sistemi biraz daha büyüttü ve hem ön hem arka kamerayı içine sığdırmayı başardı. Dünyanın en çok satan 4. akıllı telefon markası Xiaomi ise işi biraz daha büyüttü ve Mi Mix 3’ü bir kızaklı telefon olarak piyasaya sürdü.,

Samsung, mekanik sistemlerin ya da kızaklı tasarımın yeterli inovasyonu sağlamadığını düşünüyor. Mekanik yapı, daha fazla arıza çıkarabilecek parça demek ki bu da hem maliyetleri hem de servis hizmetlerini artıracak bir sorun. Bu nedenle Samsung’un çerçevesiz ekranlar için çözümü ön kamerayı ekranın içine gömmek oldu.

Peki Samsung, ekrana zarar vermeden ortasına bir delik açmayı nasıl başarıyor?

Bu sorunun yanıtını sızıntıları ile tanınan Ice Universe verdi. Samsung, ‘Aktif Alanda Delik’ (HIAA) teknolojisi sayesinde ekrana hiçbir zarar vermeden ortasında bir delik açabiliyor. Şirket, bu delikleri sağlıklı bir şekilde açabilmek için Diyot Pompalı Katı Hal (DPSS) lazerleri kullanıyor. Sıradan bir ekran üreticisinin sahip olamayacağı bir teknoloji…

Daha da önemlisi Ice Universe’ün iddiasına göre Samsung, söz konusu teknolojiye sahip tek şirket ve bu teknolojiyi bir süre diğer akıllı telefon üreticileri ile paylaşmayı düşünmüyor. Eğer bu iddia doğruysa Galaxy S10, neredeyse tamamen çerçevesiz bir ekranla gelecek ama diğer üreticilerin bu tasarıma ulaşması birkaç yıl sürecek.

Yine Ice Universe’e göre Samsung, Galaxy S10 ekranının üzerinde iki ayrı delik açacak. Bu deliklerin birinde ön kamera bulunurken, diğerinde kızılötesi sensör bulunacak. Böylece cihaz, çerçevesiz ekranlı olmasına rağmen üç boyutlu yüz tanıma özelliği sunmaya devam edecek. Bu yüz tanıma özelliği Face ID kalitesine gelir mi? O kadarını tahmin etmek biraz zor.

Samsung’un ekran sattığı şirketlerden biri olan Apple, ekranın ortasında nasıl delik açılabileceğini gösteren bir patente zaten sahip. Bu patent, söz konusu teknoloji ile ilgili bir tasarım sunmasa da ekrana zarar vermeden ortasına nasıl bir delik açılabileceğini açıklıyor. Bu bilgi bizi ilginç bir noktaya taşıyabilir.

Bildiğiniz gibi iPhone X, iPhone Xs ve iPhone Xs Max’in OLED ekranlarını Samsung üretiyor. Apple, Samsung’un yüksek OLED ekran fiyatlarını düşürmek için ikinci bir OLED ekran üreticisi ile anlaşmaya çalışıyor. Ancak Samsung’un Infinity-O ekran teknolojisini Apple’ın hizmetine açması bu durumu tamamı ile değiştirebilir.

Samsung, gelecek iPhone modelleri için Apple’a bir ayrıcalık yapıp Infinity-O ekran tedariği sağlayabilir. Bu da Apple’ın çentikli tasarımdan kurtulup çerçevesiz iPhone modelleri piyasaya sürebileceği anlamına geliyor. Ancak OLED ekranların halihazırda iPhone’ların en pahalı parçaları olduğunu düşünürsek Samsung’un Ininifty-O ekranlar için Apple’dan düşük bir ücret talep etmesini beklemek güçlü bir hayal gücü istiyor.