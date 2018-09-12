Samsung Internet Uygulaması Yeni Bir Güncelleme Aldı

Samsung Internet, Koreli üreticinin en önemli uygulamalarından biri. Şimdilerde beta sürecinde olan yeni güncelleme, tüm kullanıcılar için kararlı hale getirildi.

Samsung Internet, birçok Android cihaz kullanıcısı için oldukça kullanışlı bir uygulama. Markanın en iyi birinci parti uygulamalarından biri olan Samsung Internet, şimdilerde yeni bir güncelleme aldı. Öncesinde bir beta süreci yaşayan ve olumlu geri dönüşler alarak tüm süreci kararlı hale getiren uygulama, şu an için indirilebilir hale geldi.

Uygulamanın devamı ve daha ileriye götürülebilmesi için arka planda aktif olarak çalışan kalabalık bir ekip olduğu hepimizce malum. "7.4" isimli güncelleme, beta sürümünde ele alınan tüm özellikleri kararlı sürüme eklemiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şu an için ABD’li kullanıcılara açılan bir özellik, Hızlı Öneriler adı altında dağıtılmaya başlandı.

Güncelleme kapsamında kişisel asistanınız haline gelecek olan uygulama; ilgili fırsatları, haberleri ve yorumları sizlere tek bir dokunuşla gösterebilecek. Buna ek olarak cebinizi de düşünen Samsung İnternet, daha fazla tasarruf etmenize yardımcı olmak için tarayıcıdan Samsung Pay ile ödeme seçenekleri de sunacak.

Gizlilik anlamında da güvenlik önlemleri almış olan Samsung Internet uygulamasının son sürümü, henüz cihazınıza erişmemiş olabilir. Ancak eğer siz de yeni sürümü denemek için sabırsızlanıyorsanız, bağlantıya tıklayarak APK’yı sayfamızdan indirebilirsiniz. Buna ek olarak amacınız daha ileriyi görmek ise 8.2 beta APK’sı için buraya tıklamanız yeterli olacaktır.