Samsung'dan Reklam Yüzüne 1.6 Milyon Dolarlık Dava

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şirketin Rusya'daki marka yüzü olan Ksenia Sobchak'ın iPhone kullanırken görüntülenmesi üzerine ünlü isme 1.6 milyon dolarlık dava açıyor.

Markalar, ürünlerini tanıtmak için çoğu zaman ünlü isimlerle anlaşır. Zira şirketlere göre sevdikleri ünlünün x markasını kullandığını gören tüketiciler, tercihlerini x markasından yana yapacaklardır. Şirketlerin bu düşüncesi doğru mudur bilinmez ancak anlaşma yapılan ünlülerin her zaman bu anlaşmaya sadık oldukları pek de söylenemez.

Geçtiğimiz aylarda Huawei’nin marka yüzü olan Gal Gadot, bir iPhone üzerinden attığı tweette Huawei akıllı telefonları övünce çok konuşulmuştu. Şimdi de Rusya’da Samsung’un reklam yüzü olan bir ünlü isim, Samsung ile anlaşması olmasına rağmen iPhone kullandığını açık açık gösterdiği için Güney Koreli teknoloji devi ile mahkemelik oluyor.

Samsung, şirketin Rusya’daki reklam yüzü olan Ksenia Sobchak ile anlaşma yaparken ünlü ismin Samsung akıllı telefon kullanmasını zorunlu kılmıştı. Fakat Sobchak, bir TV röportajı sırasında açık bir şekilde iPhone kullanırken görüntülendi. Bunu gören Samsung, anlaşmaya uymadığı için Sobchak’a 1.6 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Sosyetenin ünlü simalarından olan Ksenia Sobchak, Rusya’nın Paris Hilton’u olarak kabul görüyor. Bayan Sobchak’ın Samsung marka akıllı telefon kullanmadığı için 1.6 milyon dolar ödemek zorunda kalacağını biliyoruz. Acaba Samsung marka akıllı telefon kullanmak için ne kadar ödeme almıştı? İşin bu noktası tamamen bir sır.