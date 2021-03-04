Samsung, birkaç yıl önce kullanmaya başladığı ISOCELL teknolojisinin son halini duyurdu. "ISOCELL 2.0" olarak isimlendirilen teknoloji, Samsung'un 108 MP'den daha yüksek çözünürlük sunan sensörler üzerinde çalıştığının açık bir göstergesi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, birkaç yıldır piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarda "ISOCELL" isimli bir teknoloji kullanıyor. Kamera performansını önemli oranda artıran bu teknoloji, sensörün ışık toplama yeteneğini artırırken görüntüdeki renk karmaşasını azaltıyor. Böylelikle bulanıklık, kumlanma, ışık alan derinliği ve renkler, çok daha iyi bir hale getiriliyor. Şirket ISOCELL'in bu özelliklerini, piksel aralarına eklediği bariyerlerle sağlıyordu. Şirket bugünse, yıllardır ekmeğini yediği teknolojinin 2.0 sürümünü resmen duyurdu.

Samsung, son yıllarda tasarladığı sensörlerde metal yerine farklı bir malzeme kullanarak üretmiş, böylelikle de ISOCELL'in sunduğu kalitenin artırılmasını sağlamıştı. Şirket, kendi teknolojisini bu değişimden sonra, "ISOCELL Plus" olarak isimlendirmeye başlamıştı. Bugün bir video yayınlayan şirket, ISOCELL Plus'tan daha gelişmiş olan ISOCELL 2.0'yi resmileştirmiş oldu.

ISOCELL 2.0, yüksek çözünürlük sunan kameralarda kullanılacak

Samsung'un ISOCELL teknolojisinin, temelinde pikseller arasına yerleştirilen bariyerler olduğunu söylemiştik. ISOCELL 2.0 teknolojisi, bu bariyerlerin alt kısmında ışığı daha fazla yansıtan yeni bir malzeme kullanıyor. Bu da mevcut teknolojinin çok daha gelişmiş bir hale gelmesini sağladı. Samsung'a göre ISOCELL 2.0'yle optik kayıp minimalize edilirken, ışığa olan hassasiyet gözle görülür biçimde iyileşti. Samsung'a göre bu iyileştirme, çok daha küçük piksellere sahip olan sensörlerin ışığı daha fazla emmesine yardımcı olacak. Bunun doğal bir sonucu olarak da çekilen görüntüler, her zamankinden çok daha kaliteli olacak.

Akıllı telefonlarda kullanılan kamera sensörlerinin piksel boyutu küçüldükçe, bu kameranın çözünürlüğü yükseliyor. Paylaştığı tanıtım videosunda buna da değinen Samsung, ISOCELL 2.0'yle daha fazla ince ayrıntılara olanak tanınacağı ifade ediliyor. Bu açıklamaya başka bir taraftan bakacak olursak, Samsung'un 108 MP'den fazla çözünürlük sunan kameralara sahip telefonlar geliştirebileceğini şimdiden söyleyebiliriz. Aslında Samsung, daha önce yaptığı açıklamalarda insan gözü çözünürlüğünde (500 ila 600 MP) kameralar geliştirmek gibi bir hedefinin olduğundan zaten bahsetmişti. ISOCELL 2.0 teknolojisi de bu hedefe ulaşmak için atılmış adımlardan bir tanesi...

İşte ISOCELL 2.0 için hazırlanan tanıtım videosu