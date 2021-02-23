Samsung, "Isocell GN2" olarak isimlendirdiği yeni nesil kamera modülünü duyurdu. Geçtiğimiz yıl duyurulan ve ilk kez Vivo tarafından kullanılan Isocell GN1'in gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan Isocell GN2, çok daha yüksek kalite ve daha iyi bir performans sunuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, düzenlediği bir etkinlikte en yeni kamera modülünü duyurdu. "Isocell GN2" olarak isimlendirilen bu kamera modülü, kullanıcılara 50 MP çözünürlük sunacak kameralı telefonlara hayat verecek ve yine 50 MP çözünürlük sunan Isocell GN1'e kıyasla önemli iyileştirmeler içeriyor. Peki Samsung'un en yeni kamera modülü, kullanıcılara neler sunuyor?

Samsung Isocell GN2, GN1'e kıyasla daha büyük bir sensöre sahip. Google'ın Pixel markalı telefonlarında tercih ettiği IMX363 sensörüyle aynı boyutta olan modül, piksel boyutunu da 1.4 mikrona yükseltmiş durumda. Hal böyle olunca da GN2 modülü, özellikle gün batımı gibi senaryolarda çok daha iyi performans veriyor. Ayrıca kullanıcılar, bu modülün kullanıldığı telefonlarda dördü bir arada piksel teknolojisinin sunduğu nimetlerden faydalanabilecekler.

Smart ISO Pro teknolojisiyle farklı sahneler için en iyi ISO değerini belirleme imkanı

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Isocell GN2'nin özellikleri bunlarla sınırlı değil. Şirket, Isocell GN1'de bulunmayan kademeli HDR işlevselliğinin yeni modülde bulunduğunu söylüyor. Bu teknoloji, geleneksel HDR teknolojilerine kıyasla yüzde 24 seviyesinde düşük güç tüketimi sunduğundan, pek çok kullanıcının hoşuna gidecek türden. Ayrıca Isocell GN2'nin sahip olduğu Smart ISO Pro teknolojisi, bir sahne için mümkün olan en iyi ISO değerini otomatik olarak seçiyor.

Samsung'un 50 MP çözünürlük sunan yeni kamera modülü, 4K 120 fps ağım çekim video çekimleri ya da 480 fps'de FHD video çekimleri yapabiliyor. Ayrıca 8K çözünürlükte 24 fps çekimler de bu kamera modülü ile mümkün kılınıyor. Şu an için seri üretimde olan kamera sensörlerini ilk kullanacak telefonun hangisi olduğu bilinmiyor ancak Isocell GN1'de Vivo'nun bu tercihi yaptığını yok saymazsak, bu yıl da benzer bir hamle görebiliriz gibi görünüyor.