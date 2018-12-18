Samsung'dan İstanbul Havalimanı'na Dünyanın En Büyük LED'i

Bütün tesisleri tamamlandığında dünyanın en büyüğü olması planlanan İstanbul Havalimanı, Samsung’un dijital çözümlerini kullanıyor.

Samsung Electornics’in bugün yaptığı açıklamaya göre şirket, İstanbul Havalimanı’nda yer alan SMART tabelaların kurulumunu tamamladığını açıkladı. Bu yılın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılan havalimanı, 350 farklı rotada uçuşlara ev sahipliği yapacak ve yılda 200 milyon yolcu ağırlayacak.

Projede yaklaşık 700 adet Samsung SMART LCD ve LED tabela kullanılırken, 1012 metrekarelik LED ekran kuruldu. Yaklaşık olarak iki buçuk basketbol sahası boyutuna eşit bir alan bu. Projeyi 28 kişilik bir ekip 45 günde tamamladı. Samsung’un bu projede işbirlikçisi ise B.T. Global oldu. B.T. Global dijital tabelalar, güvenlik, veri depolama ve IT hizmetleri konusunda uzmanlaşmış bir firma.

76.5 milyon kilometre karelik alanıyla yeni açılan İstanbul Havalimanı’nın ana terminal binası ise 1.4 milyon kilometre kare. Samsung’un LED ve LCD tabelalarının kurulduğu alan da bu bina.

Samsung’un iki devasa LED tabelası, İstanbul Havalimanı girişinde yolcuları karşılayacak. Bu tabelalar 193 metrekare alana sahip. Havalimanının gelen yolcu salonu, bavul alanı, check-in alanı, pasaport kontrol alanı ve loungelarında da Samsung tabelalar yer alacak.

Samsung Electronics’in üst düzey yöneticilerinden Seog-gi Kim, “Türkiye tarihinin en önemli projelerinden birinde ve küresel havacılığın bu büyük başarısında yer almaktan dolayı gururluyuz.” derken, yeni ekranların sadece güzel görseller göstermeyeceğini, toz, kir ve ışık gibi dış etmenlerden etkilenmeden uzun süre çalışmaya devam edebileceğini söyledi.

IGA CEO’su Kadri Samsunlu ise Samsung’un marka güvenilirliğinin ve küresel ekran pazarının lideri olmasının, kısa sürede ve ustalıkla yapılması gereken bu çalışma için karar vermelerinde etkili olduğunu belirtti.