Samsung'un Kapaklı Telefonu SM-W2019 Hakkında Yeni Detaylar

Samsung'un tasarımlarının, resmi lansmandan çok daha önce ortalıkta dolaşmaya başlamasına alışkınız. Yeni kapaklı telefon için de durum farklı değil.

Yeni telefonun tasarımları hakkında ilk görüntüleri Çin'in resmi lisans sağlayıcısından edinmiştik. Aradan çok zaman geçmeden yeni bilgilere de ulaştık.

SM-w2018'in duyurusunun ne zaman yapılacağını henüz bilmiyoruz, ancak son dönemde gerekli izinleri toplamakla meşgul olduklarına dair haberler var. Öyle ise çok uzun süre beklemek gerekmeyebilir.

Yeni Kapaklı Telefon SM-W2019 ve Özellikleri

SM-W2019'un üzerinde Snapdragon 845 işlemci bulunması bekleniyor. Çift arka kameralı olacak gibi görünen modelde bu özellikten tam anlamıyla yararlanmayı sağlayacak yazılımlar olmasını bekleyebiliriz.

Tasarım olarak atalarının çizgisinden çok sapmayan bu cihazda da çift AMOLED ekran olacak, bu ekranlar Full HD çözünürlüğe sahip olacak. Piyasaya Android 8.1 yüklü olarak sürülecek cihazın daha sonra 9.0 Pie'a yükseltilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında piyasaya çıkarılan SM-W2018 gibi SM-W2019'un da aralık ayı civarında piyasaya çıkması bekleniyor. Telefon, bu tarzın gerçek anlamda talep gördüğü pazarlar olan Çin ve Güney Kore'de piyasaya sürülecek. Bir ihtimal küresel pazarda da satışa çıkabilir fakat fazla da ümitlenmemek gerek.