Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefon Patenti Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu için aldığı yeni bir patent ortaya çıktı. Şirketin yayınlanan yeni patentinde katlanabilir telefon menteşesine yerleştirilecek LED şerit görülüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Fold ile katlanabilir akıllı telefon kervanına pek de iyi bir giriş yapamasa da Galaxy Z Fold2 ve Galaxy Z Flip ile katlanabilir akıllı telefon segmentinde ısrarcı olduğunu göstermişti. Ortaya çıkan yeni bir patent, şirketin bu konudaki ısrarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

LetsGoDigital tarafından bulunan yeni bir Samsung patentinde, Galaxy Fold2'ye hayli benzeyen bir cihaz yer alıyor. Aralarındaki fark ise telefonun menteşe kısmında LED ışıkların yer alması. Patente göre ışıklar gelen çağrılar ve mesajlar gibi bildirimleri göstermek için kullanılabiliyor.

Samsung'un LED şeritli katlanabilir telefonu

LED şeritteki yarı saydam kaplama alabileceği hasarlardan korunmasına yardımcı oluyor. Ayrıca patentte yer alan bilgilere göre bu ışık barı, duruma bağlı olarak farklı renkte ışıklar ve hatta farklı türde efektler de yayabiliyor. Galaxy Z Fold2'nin ekran kapalı olsa bile bildirimlerin görülebileceği bir ön ekranı olsa da telefonun ters konulması durumunda bu LED ışıklar bildirimlerin görülmesini sağlayabilir.

Yukarıda da söylediğimiz gibi cihaz, Galaxy Z Fold2'ye bir hayli benziyor ki şirketlerin bu tür patentlerde var olan cihazlarını kullanması çok da alışılmadık bir durum değil. Yani Galaxy Z Fold3'ün önceliyle aynı tasarıma ve boyutlara sahip olacağını söylemek doğru olmaz. Bu patentte görülmeyen ancak cihazda yer alacak farklı özellikler de bulunuyor olabilir.

Tabii her patent haberimizde söylediğimiz gibi böyle bir patentin çıkmış olması böyle bir özelliğin kesinlikle kullanılacağı anlamına gelmiyor. Patentler, genellikle şirketlerin neler üzerine çalıştıklarını gösterir ancak bu çalışmaların hepsi son ürün olarak karşımıza çıkmayabilir. Peki, siz bu LED şerit hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.