Katlanabilir Akıllı Telefonlar, Yeni Bir Pazar Oluşturacak

Pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre Samsung'un gelecek yıl duyurusunu yapacağı şirketin ve dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonu, esnek OLED ekranlara olan talebin artmasına neden olacak.

Bildiğiniz gibi Samsung, dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmek için Huawei ve LG ile kıyasıya bir yarış içinde. Samsung, söz konusu yarışta rakiplerinin birkaç adım önünde bulunuyor. Bunun en temel nedeni ise şirketin OLED ekran pazarında tartışmasız sektör lideri olması.

Pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre Samsung, 2019 yılının başlarında ilk katlanabilir akıllı telefonunu duyurduğunda global pazarda esnek OLED ekranlara olan talep artacak. Elbette ki bu talep artışı, OLED pazarında olduğu gibi esnek OLED ekran pazarında da sektör lideri olması beklenen Samsung’a yarayacak.

Fakat Samsung, esnek OLED ekran teknolojisi konusunda yalnız olmayacak. Bir diğer Güney Koreli teknoloji devi LG de esnek OLED ekranlar üzerinde çalışıyor ve şirketin 2019 yılında küçük ve orta büyüklükte esnek OLED ekranlar üretebileceği tahmin ediliyor. Ayrıca Apple’ın Samsung tekelinden kurtulmak için desteklediği Çinli BOE şirketi de esnek OLED ekranlar üzerinde çalışıyor.

Katlanabilir OLED ekranlar, her katlama işleminden sonra biraz daha yıpranacaklar. Şirketlerin bu yıpranma sorununu nasıl çözeceği ve esnek OLED ekranları nasıl uzun ömürlü hale getireceği hala bir merak konusu. Muhtemelen bu konuda daha fazla bilgi elde etmek için 2019 yılını beklememiz gerekecek.