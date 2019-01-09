Samsung Katlanabilir Akıllı Telefonunu Gösterdi

Samsung'un aylardır gündemde olan katlanabilir akıllı telefonu görücüye çıktı.

En son teknoloji ile üretilmiş yepyeni teknolojik ürünlerin sergilendiği 8 Ocak'ta başlayan ve 3 gün sürüp 11 Ocak'ta bitecek olan Las Vegas'ta gerçekleşen CES 2019 Tüketici Elektroniği Fuarı hız kesmeden devam ediyor. Samsung, bugün itibariyle (9 Ocak) CES 2019 Fuarı'nda katlanabilir akıllı telefonunu kapalı kapılar arkasında özel katılımcılarına sundu.

Katlanma evresinde cihazın tam stabil olmadığı için henüz resmi olarak tanıtılmadığı söylenirken, Samsung'un özel gösterimine katılan şirket yöneticilerinden birisi cihazın katlanmadığı durumda ekranının tamamen düz olduğunu ve katlamaya çalışırsanız kırılacağını aktardı. Bu bağlamda cihazın prototipinin tek el moduna geçişinin stabil olmadığı belirtildi.

Var olan sorunun ileriki dönemlerde çözüleceğinin sözünü veren Samsung, katlanabilir akıllı telefonunu 2019'in ilk yarısında tanıtmayı planlıyor. İlk aşamada sadece 1 milyon üretim yapılacağı kaydedilen en son ekran ve batarya teknolojisine sahip olan katlanabilir akıllı telefonun fiyatının ise yaklaşık 1.350 dolar olacağı belirtiliyor.