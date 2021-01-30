Samsung, Katlanabilir Ekranlarını Rakiplerine Satacak

Katlanabilir ekran üreten şirketlerden bir tanesi olan Samsung, bu ekranlarını rakiplerine satmaya başlıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, Çinli rakiplerine katlanabilir ekranlarını satmaya başlayacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un bükülebilir ve kaydırılabilir ekranlarını bu sene içerisinde çıkaracağından sizlere bahsetmiştik. Şirketin ekran üretimini gerçekleştiren departmanı, katlanabilir ekranlarını Çinli rakiplerine satma kararı aldı.

Samsung'un ekran üretimini gerçekleştiren birimi Samsung Display, 2021 içerisinde 1 milyon panel satışı gerçekleştirmeyi düşünüyor. Bu miktara ulaşmada Çin merkezli akıllı telefon üreticilerinin de payı bulunuyor ki bu senenin ikinci yarsında bu şirketlerin katlanabilir ekranlı telefonlarını satışa çıkaracağı da iddia ediliyor.

Samsung, katlanabilir ekranlarını rakiplerine satmaya başlayacak

(Samsung Galaxy Fold)

Samsung'un bu ekranları hangi şirketlere satacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmasa da Huawei, OPPO, vivo ve Xiaomi gibi şirketlerin buradaki olağan isimler olduğunu söyleyebiliriz.

Katlanabilir akıllı telefon trendine ilk katılan şirketlerden bir tanesi olan Samsung'un, kendi AR&GE çalışmalarıyla geliştirdiği ekranını rakiplerine satmaya başlaması da oldukça önemli. Samsung, bu katlanabilir ekran üretimi konusunda söz konusu tek şirket olmasa da bu konudaki en başarılı şirketlerden bir tanesi olarak görülüyor.

(Samsung Galaxy Z Flip)

Tabii Samsung da katlanabilir ekran trenine kusursuz bir atlayış gerçekleştirmemişti. Şirketin bu alandaki ilk telefonu Samsung Galaxy Fold, birçok sorunu da içerisinde barındırıyordu. Galaxy Fold'dan alınan derslerin neticesi Galaxy Fold 2'de görüldü ve şirket, ilk katlanabilir telefonunun üstüne yenilikler ve geliştirmeler koydu.

Samsung, kendi ekranlarını geliştirse ve üretse de her akıllı telefon üreticisinin kendi ekranını üretecek kaynağa sahip olmadığını da belirtmek gerekiyor. Bu şirketler, bu tür ihtiyaçlarını Samsung Display gibi tedarikçilerden karşılıyorlar. Sonuç olarak Samsung'un katlanabilir ekranlarının satışına başlaması, yakın dönemde çok daha fazla katlanabilir ekranlı cihaz göreceğimiz anlamına geliyor.