Samsung Şimdi de Katlanabilir Ekranlı Laptop Geliştiriyor

Samsung PC bölümü başkan yardımcısı tarafından yapılan açıklamaya göre Güney Koreli teknoloji devi büyük boyutlu AMOLED ekranlar üretmek için ekran üreticileri ile iş birliği sağladı ve şirket, katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarlar üzerinde ciddi bir çalışma gerçekleştiriyor.

Teknoloji dünyasına yön veren markalar olan Microsoft, Apple, Huawei, Xiaomi gibi şirketler bir yandan tanıttıkları ürünler ile birbirleri ile kıyasıya bir yarış sürdürürken bir yandan da gelecekte tanıtacakları katlanabilir ekranlı ürünler için Ar-Ge çalışmaları yürütüyorlar. Samsung’u bu şirketlerin yanına koymuyoruz zira Güney Koreli teknoloji devi rakiplerinin birkaç boy önünde yer alıyor.

Yukarıda belirttiğim tüm şirketler şu anda bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalışıyorlar. Samsung ise söz konusu katlanabilir akıllı telefonu neredeyse piyasaya sürülebilir hale getirmiş durumda. Ancak Samsung PC bölümünde başkan yardımcısı pozisyonunda olan Lee Min-Cheol, Samsung’un katlanabilirlik teknolojisini akıllı telefonla sınırladırmayacağını ve şirketin katlanabilir ekrana sahip bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalıştığını söyledi.

Katlanabilir akıllı telefonların tablet deneyimi ile akıllı telefon deneyimini bir araya getirmeyi amaçladığını biliyoruz. Ancak katlanabilir dizüstü bilgisayarların nasıl bir amaca hizmet edecekleri ve hangi özelliklere sahip olacakları henüz bilinmiyor. Yine de Min-Cheol’un Samsung’un büyük boyutlu katlanabilir AMOLED ekranlar geliştirmek için ekran üreticileri ile iş birliği gerçekleştirdiklerini açıklaması, şirketin bu konuda önemli bir aşama kaydettiğini gösteriyor.