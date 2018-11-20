Samsung Katlanabilir Telefon, Yeni Bixby İle Geliyor

Samsung, ev sahipliği yaptığı bir geliştirici konferansında, katlanabilir telefonu hakkında bazı ipuçlarına yer verdi. En net ipucu ise katlanabilir telefonun, Bixby’nin yeni sürümü ile güçlendirileceği.

Samsung, ABD’de her yıl gerçekleşen geliştirici konferansının ardından, Seul’de bugünün erken saatlerinde bir başka geliştirici konferansına daha ev sahipliği yaptı. Görüşülen pek çok konu, daha önceki konferanslardakilerle aynı olsa da, konferansta Samsung’un yakında piyasaya sürmeyi planladığı katlanabilir telefonu hakkında birkaç duyuruya da yer verildi. Bunlardan en dikkat çekeni ise yeni telefonun, Bixby’nin yeni sürümüyle birlikte gelecek olması oldu.

Görünüşe göre Samsung, Bixby’nin güçlendirilmiş bir sürümü üzerinde çalışıyor. Bugünkü konferansta da Bixby’nin yeni sürümünün, katlanabilir telefonda olacağı doğrulanmış oldu.

Samsung’un başkan yardımcısı Chung Eui-suk, konferansta ‘The Invester’a verdiği röportajda “Tamamlanmak üzere olan yeni Bixby, katlanabilir telefonda olacak. Fakat yani programın Bixby 3.0 adını alıp almayacağına henüz karar verilmedi.” dedi. Bu açıklama dışında, yeni Bixby’nin özellikleri hakkında elimizde pek de veri yok. Detayları önümüzdeki günlerde Samsung’un açıklamasını bekliyoruz.

Katlanabilir akıllı telefon söz konusu olduğunda, yeni, özelliklerin de beklenmesi çok doğal. Telefonun bu kadar merak uyandırmasının sebebi ise, Samsung’un bu ayın başında SDC 2018’de canlı olarak gösterdiği telefon hakkında pek detay vermemesi. Samsung, 4-inçlik ekranın, 7.3-inçlik bir tablete dönüşebildiği bir akıllı telefon olması dışındaki tüm detayları ise henüz paylaşmadı.

Tahminlerimize göre, yeni Bixby’nin neler içerdiğini yakın zamanda göreceğiz. Samsung’un, yapay zeka platformunu 3.parti geliştiricilere açmayı ve 2020 yılına kadar tüm cihazlarına yapay zeka koymayı planladığını biliyoruz. Bu çalışmaların Google Asistant ve ya Siri ile nasıl yarışacağını zaman gösterecek.