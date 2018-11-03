Samsung'un Telefonu 2019'un İkinci Çeyreğinde Gelebilir

Samsung'un çok beklenen ve çok konuşulan telefonunun 2019'un ikinci çeyreğinde gelme ihtimali yüksek.

Samsung’un katlanabilir telefonlarıyla ilgili birçok söylenti mevcut. Hala resmi ismini bilmiyoruz, ancak bir kısım telefonun isminin Galaxy X olmayacağına inanıyor. Bunun sebebi ise Samsung’un oyun telefonuna bu ismi vereceği ile ilgili sızıntılar olması.

Ekim ayının başlarında katlanabilir bir telefonun varlığı hakkındaki ilk ipuçları çıkmaya başlamıştı. Bir hafta sonra da cihazın Infinity V ekran teknolojisinden yararlanacağı bildirildi. 7 Kasım'daki etkinlikte tanıtılacağı söyleniyor olsa da telefonun 2019’un ikinci yarısına satışa sunulmayacağı söylentileri artmaya başladı.

Eğer telefon gerçekten de önümüzdeki hafta açıklanırsa ve 2019’un ikinci çeyreğinde satışa sunulursa, Samsung’un katlanabilir telefonu, akıllı telefon endüstrisinin en uzun bekleyişi olarak tarihe geçecek. Ancak bu bilgiyi aldığımız kişi bilgi hakkında temkinli olmamızı da söylüyor.

Ancak birçok söylenti telefonun önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacağı yönünde. Bu süre de Samsung’un telefonunu geliştirmesi için fazlasıyla yeterli bir zaman olarak görünüyor.

Bu argümanın bir kısmı tutarlı olsa da bir kısmı da tutarsız görünüyor. Bir süre önce Royale isimli Kaliforniya merkezli bir şirket, dünyanın ilk katlanabilir telefonunu tanıtmıştı. Görünüşe göre telefon yeni nesil Snapdragon 855 işlemcisini kullanıyor ve 2018’in Aralık ayında da satışa sunulması bekleniyor.

Ancak Samsung’un telefonu kusursuz bir hale getirmesi için zaman ayırıyor olması gayet mantıklı geliyor. Şu an için fazla bilgimiz olmasa da ileride daha fazla bilgi sahibi olacağımız kesin.