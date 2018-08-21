Güney Koreli dev Samsung, Gamescom 2018 etkinliğinde iki yeni oyuncu monitörünü tanıttı. Şirkete göre bu monitörler rakiplerine göre oldukça uygun fiyatlı. Bakalım özellikleri ve fiyatları gördükten sonra sizler de aynı fikirde olacak mısınız.

Son yıllarda oyuncu monitörlerinin kavisli ekran trendine sahip olduklarını görüyoruz. Bu tasarım oyuncuların ekran hakimiyetini arttırırken, odak noktasının kolayca değişmesini de sağlıyor. Aynı zamanda yenileme frekansı konusunda son derece yüksek değerlere sahip olan bu monitörlerle oyun zevki katlanarak artıyor.

Günümüzün en iddialı görüntü birimleri üreticilerinden olan Samsung, şu sıralar dünyanın ilgiyle takip ettiği Gamescom 2018 etkiliğinde yeni oyuncu monitörlerini duyurdu. Firmanın CJG5 serisi adını verdiği iki monitör, sırasıyla 27 ve 32 inçlik ekran ölçülerine sahip. Her iki ekranda da 2560 x 1440 çözünürlüğünde, 144 Hz yenileme hızında kavisli panel bulunuyor. Monitörlerin ikişer adet HDMI portu (1.4 ve 2.0 olmak üzere), birer adet de DisplayPort girişi bulunuyor. Kısaca özetlemek gerekirse iki monitör arasındaki tek fark boyut.

Samsung, 27 inçlik model için 309 sterlin, 32 inçlik model için de 359 sterlin fiyat biçti. Monitörlerin İngiltere dışındaki fiyatları henüz net değil, ancak ilk açıklanan sterlin fiyatları üzerinden kur hesabı yapabiliriz. Türk Lirası bazında güncel sterlin kuruna (7,85) göre 27 inçlik monitör 2425 TL, 32 inçlik monitör ise 2817 TL’ye denk geliyor. Bu fiyatların üzerine ülkemizde satışa çıkmaları koşuluyla vergilerin de ekleneceğini belirtelim.

Şu sıralar 60 Hz monitörlerle gücü boşuna tüketen oyun bilgisayarlarınız varsa Samsung’un bu iki monitörü son derece uygun seçenekler olabilir. Elbette bu, diğer monitör fiyatlarına kıyasla ortaya çıkan bir uygunluk. Yoksa yine yükselen kur fiyatlarının etkisiyle son derece pahalı fiyatlar olduğunu söyleyelim.