Samsung'un Yeni Katlanabilir Akıllı Telefon Patenti

Nisan 2019 tarihli yeni bir patent, Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefon formunu ortaya çıkardı. Buna göre Samsung, iki yandan katlanabilen yeni bir katlanabilir akıllı telefon tasarımı üzerinde çalışıyor. Üstelik Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonunda S-Pen de bulunuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, piyasaya sürmüş olduğu Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip modelleri ile yalnızca katlanabilir akıllı telefon pazarının hakimi olmakla kalmadı, aynı zamanda katlanabilir akıllı telefonlar için iki farklı form faktörü öne sürmüş oldu. Ancak Samsung, yakın gelecekte üçüncü bir katlanabilir telefon formuyla karşımıza çıkabilir.

LetsGo Digital, tarafından ortaya çıkarılan ve Nisan 2021 tarihli olduğu belirtilen patent görselleri, Samsung'un tek bir menteşe üzerinden ikiye katlanabilen form faktörüne ek olarak iki farklı menteşeden iki yandan katlanabilen yeni bir katlanabilir akıllı telefon formu üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Patent görselleri yeni bir form sunuyor olsa da söz konusu formun cihaza nasıl bir işlevsellik kazandıracağı konusu biraz bulanık durumda. Zira "Galaxy Z Fold Tab" olarak isimlendirileceği belirtilen akıllı telefon, 7,2 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak ki bu, 7,6 inçlik bir ekrana sahip olan Galaxy Z Fold 2'den daha küçük bir ekrana sahip olacağı anlamına geliyor. Ayrıca cihaz katlı durumdayken de yine Galaxy Z Fold'un ikinci ekranına benzer bir ekran boyutu sunacak.

Samsung'un buradaki temel amacı, 'ikinci ekranı' ortadan kaldırmak ve bu sayede ana ekranı aynı zamanda ikinci bir ekran olarak da kullanabilmek olabilir. Elbetteki buradaki asıl soru işareti işin maliyet kısmında kendini gösteriyor.

Zira Samsung, cihazın kapağında bulunan ikinci ekranı kaldırarak maliyetten tasarruf etmiş olsa da ikinci menteşe mekanizması ve iki ayrı noktadan katlanmayı destekleyen bir ekran, daha yüksek maliyeti beraberinde getirebilir.

Samsung'un söz konusu katlanabilir akıllı telefon tasarımındaki en yenilikçi çözümlerden biri de S-Pen. Samsung'un popüler dokunmatik ekran destekli akıllı kalemi, Galaxy Note serisinde cihazın çerçevesindeki bir boşluğa yerleştirilirken; Galaxy Z Fold Tab'da ekran katlı haldeyken iki katlı bölmenin arasında durabiliyor.

Muhtemelen söz konusu cihazın çerçevesinde S-Pen'in düşmesini engelleyecek bir mıknatıslı mekanizma da bulunacak. Yine de söz konusu görsellerin henüz patent ve konseptlerden ibaret olduğunu, dolayısı ile piyasaya sürüleceğine dair kesin bir bilgi olmadığını hatırlatalım.