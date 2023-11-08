Samsung'un Kendi Üretken Yapay Zekâsı "Gauss" Duyuruldu

Samsung, Samsung AI Forum 2023 etkinliğinde kendi üretken yapay zeka modeli olan Samsung Gauss'u tanıttı. Yapay zekâ şimdilik sadece Samsung çalışanlarına hizmet veriyor.

Son dönemde yapay zekâya bir şeyler yaptırmak için çaba döken çok sayıda teknoloji devi var. Bu yapay zekâ araçlarının kimi yazı yazıyor, kimi resim çiziyor, kimi görsel efekt ekliyor derken hemen herkes kendi geliştirdiği bir üretken yapay zekâ modeliyle karşımıza çıkıyor.

Samsung'suz bir teknoloji yarışı da olmayacağı için Güney Koreli dev, Samsung AI Forum 2023 etkinliğinde kendi üretken yapay zekâsı Samsung Gauss'u tanıttı.

İsmini "Matematikçilerin Prensi"nden alıyor, neredeyse her şeyi yapıyor.

Yapay zekâ aracının ismi, matematiksel istatistiğin de temellerini atan, normal dağılım, türev ve integral gibi pek çok konuda temel teoremleri ortaya koyan ve dolayısı ile yapay zekâ araçları için kullanılan yöntemlerin temelini atan Alman Bilim İnsanı Carl Friedrich Gauss'tan geliyor. Şu anda bu yapay zekâ aracı yalnızca Samsung çalışanları tarafından kullanılıyor olsa da, gelecekte daha geniş kitlelerin kullanımına da açılacak.

Öte yandan Samsung Gauss, belli bir özelleşmeye sahip değil. Daha ziyade, bir temel yapı olarak karşımıza çıkıyor. Samsung Gauss içerisinde Samsung Gauss Dil Modeli, Samsung Gauss Kod, Samsung Gauss Görüntü gibi farklı üretkenliklere sahip modeller bulunacak. Dil modeli soruları cevaplamak için kullanılırken, Kod ise kodlama konusunda yardımcı olacak. Görüntü özelliği ise metinden görseller oluşturmak ve düzenlemek için kullanılabilecek.

Yeni yapay zekâ ürünlerinin, Güney Koreli firmanın yeni amiral gemisi serisi olacak Galaxy S24 modelleriyle birlikte de geniş kitlelerin kullanımına sunulması bekleniyor. Bütün modellerde yapay zekâ uygulamalarının yerleşik olarak bulunması planlanıyor. Böylece veri gizliliğinin sağlanması amaçlanıyor.