Galaxy Note9'u piyasaya sunmasıyla adından bir kez daha söz ettirmeye başlayan Samsung, oldukça enteresan bir patent başvurusunda bulundu.

Samsung, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) üzerinden gerçekleştirdiği yeni bir patent başvurusuyla teknoloji dünyasını bir kez daha heyecanlandıracak gibi. 2019'un başlarında katlanabilir Samsung Galaxy X'i duyurması beklenen Samsung'un yeni patenti, kendini yenileyebilen ve parmak izi tutmayan bir ekran üzerine.

'Oleophobic coating' olarak adlandırılan bu teknolojiyi, herhangi bir hasar aldığında kendini tamir eden 'Gorilla Glass' ekranla birleştirmeyi planlayan Samsung'un bu teknolojiyi yeni amiral gemisinde kullanıp kullanmayacağı şu an için meçhul.

Şu an telefonlarında Gorilla Glass 5 ile birlikte standart parmak izi tutmayan kaplama kullanan Samsung, bu teknolojiyi yeni amiral gemisine entegre ederse çok büyük bir sıçrama gerçekleştirebilir. Öyle ki son dönemde akıllı telefonların ufak tefek yenilikler dışında devrimsel bir özellik barındırmadığı konuşuluyor. Note9'la da 'oyunu değiştirecek' bir yenilik getirmeyen Samsung, bu vesileyle yeniden heyecan uyandırabilir.