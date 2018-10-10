Samsung, 2019'da Kulaklık Girişlerine Veda mı Edecek?

Apple hayranları, üç yıl sonra intikam alma şansına kavuşmak üzere olabilirler. Samsung'un önümüzdeki yıldan itibaren kulaklık girişlerini kaldırabileceği konuşuluyor.

Apple kulaklık girişini kaldırdığında epey olay olmuş, uzun süre bu konuda şakalar yapılmıştı. Şimdi ise kartlar el değiştirmiş olabilir. Sektörün içinden kaynaklara dayandırılan söylentilere göre önümüzdeki son baharda Samsung, 3.5 mm kulaklık girişine veda edecek.

Elimizdeki bilgilere göre Samsung Galaxy S10'un güvende olduğunu söyleyebiliriz, ancak Galayy Note 10 ya da Galaxy S11'den en az birisi kulaklık girişine sahip olmayacak. Firmanın kullanacağı alternatif olaraksa C tipi USB girişine bağlanan kablosuz kulaklıklar gösteriliyor.

Samsung'un şimdiye kadar kulaklık girişlerine sahip çıkmış olması takdire şayan olsa da, bu özellikten vazgeçen firmaların sayısı her geçen gün artıyor. Samsung da bir noktada bu duruma uyum sağlayacaktır.