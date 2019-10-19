Samsung, Linux on DeX Projesini Durdurdu

Samsung’un oldukça niş bir kitleye hitap eden ve ezber bozan projelerinden bir tanesi olan Linux on DeX projesi sonlandırıldı. Samsung, test kullanıcılarına attığı e postada, projenin Android 10 cihazlar için sonlandırıldığını belirtti.

Samsung telefonunuzu ya da tabletinizi, harici bir ekrana bağlandığında bilgisayara çeviren, DeX adı verilen masaüstü ortamı, bir süredir kullanımdaydı. Yaklaşık bir yıl önce Samsung, DeX üzerinde tam bir Linux OS çalıştırmasını sağlayan Linux on DeX’in betasını duyurmuştu. Ancak görünüşe göre projenin fişi çekildi.

Güney Koreli şirket, test kullanıcılarına bir e posta göndererek beta programının sonlandırıldığını ve Linux on DeX’in Android 10 çalıştıran cihazlarda desteklenmeyeceğini söyledi.

Linux on DeX

Samsung’un ezber bozan projelerinden bir tanesinin kapatılması kullanıcılar açısından hayal kırıklığı yaşatsa da çok büyük bir sürpriz olduğunu söylemek güç. Linux on DeX, yaşam süresi boyunca büyük geliştirmeler almadı. Ayrıca uyumlu cihaz sayısı da genişletilmezken sunulan tek resmi sistem, 2016 yılında çıkan Ubuntu Linux sürümü olan Ubuntu 16.04’tü.

Play Store’daki uygulaması da kaldırılınca kaç kişinin Linux on DeX’i kullandığını söylemek pek de mümkün değil. Özellikle projenin nişin de nişi bir ihtiyacı karşıladığı düşünülürse kullanıcı sayısının çok fazla olmadığını söyleyebiliriz. Nisan 2019’da Play Store’daki yüklenme sayısı 5.000’di, son güncellemesi Nisan’da yapılan APKMirror sayfasında ise 36.000 yüklenmeye sahip gözüküyor.

Eğer ki Android 10 işletim sistemi kurulu olmayan bir Samsung cihazına sahipseniz, Samsung’un web sitesinden sistem imajını alıp, APKMirror’dan uygulamayı indirerek Linux on DeX’i kullanabilirsiniz.