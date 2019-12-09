Samsung, 5G İşlemciler İçin MediaTek ile Anlaşacak

MediaTek, geçtiğimiz günlerde ilk 5G destekli amiral gemisi işlemcisi Dimensity 1000’i duyurmuştu. Samsung, bütçe dostu akıllı telefon modellerine 5G destekli işlemciler üretmesi için MediaTek ile birlikte çalışacak.

Tayvan merkezli işlemci üreticisi MediaTek, sektörde ileri gelen isimlerden bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde Dimensity 1000 isimli amiral gemisi işlemcisini tanıtan MediaTek, bu işlemci ile birlikte ilk defa 5G uyumlu bir işlemci tanıtmış oldu. Daha öncesinde Oppo, Vivo, Xiaomi ve Huawei gibi şirketlerle de anlaşmış olan MediaTek, akıllı telefon sektörünün önde gelen isimlerinden biriyle daha anlaşma yoluna girdi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yıllarda bütçe dostu 5G modeller üretmeyi planlıyor. Son zamanların en gözde teknolojisi olan 5G teknolojisini alt segment modellerine de eklemek isteyen şirket, Galaxy A ve Galaxy M serilerinin altında çıkaracağı modellere 5G destekli işlemciler üretmesi için sektörün önde gelen isimlerinden biri olan MediaTek ile pazarlıklara başladı.

Şirketler, 5G teknolojisini bütçeye uygun hâle getirmeye çalışıyor:

5G teknolojisi, şu anda dünyayı kasıp kavuran bir teknoloji ve henüz yeni olması nedeniyle de yakın zamanda duracak gibi görünmüyor. Dünyadaki neredeyse her ülke, bu teknolojiyi kendi bölgelerine getirmeye çalışıyor ve her yeni teknolojide olduğu gibi 5G teknolojisini de şirketler, bütçeye uygun hâle getirmek için çaba harcıyor. Dolayısıyla akıllı telefon ve işlemci üreticileri, bu konuda genellikle birlikte çalışmaya devam ediyor.

5G teknolojisini bütçe dostu bir hâle getirmeye çalışan akıllı telefon üreticileri, bu durumu sağlamak için orta ve düşük segment akıllı telefonlarına 5G teknolojisini eklemeyi planlıyor. Elbette her yonga seti farklı segmentler için üretildiğinden işlemci üreticileri de duruma dâhil oluyor ve akıllı telefon üreticileriyle iş birliği yapıyor.

Qualcomm, şu anda akıllı telefon işlemci sektöründe lider konumunda olsa da MediaTek geçtiğimiz günlerde tanıttığı Dimensity 5G yonga setiyle birlikte Qualcomm’un karşısına dişli bir rakip olarak çıkmayı başardı. Samsung, MediaTek ile anlaşırsa önümüzdeki yıl çıkacak olan Galaxy A serisi telefonlarda MediaTek’in işlemcilerini görebiliriz.