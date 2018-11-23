Samsung’dan Mesleki Hastalık Mağduru Çalışanlarına Özür

Güney Koreli sanayi devi Samsung, çip ve ekran üretiminde çalışan ve mesleki hastalıklardan mağdur olan çalışanlarından özür diledi.

Samsung’un dilediği özrün merkezinde “Güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak konusunda başarısız olunması” yer aldı. Şirketin üst düzey yöneticisi Kim Ki-nam, Seul’de düzenlenen bir basın toplantısına katıldı. Ki-nam, bu toplantıda mesleki hastalıklardan mağdur olan çalışanlardan ve yakınlarından özür diledi.

Samsung’un arabuluculuk komitesi tarafından hazırlanmış olan tazminat planına uymak için her türlü gayreti göstereceğini belirten Kim, mağdur olan işçiler için son derece üzgün olduğunu sözlerine ekledi.

Kim, yaptığı açıklamada "Sevgili meslektaşlarım ve aileleri uzun zaman acı çekti ancak şirket daha önce bu konuyla ilgilenmekte başarısız oldu. Samsung, çip ve sıvı kristal ekran üretim hatlarımızda potansiyel sağlık risklerini eksiksiz bir şekilde yönetemedi. Bugün hastalıklardan muzdarip olan işçilerden ve ailelerinden samimi şekilde özür dilemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Samsung, mağdur işçilerin temsilcileri ile mesleki hastalıkların tanzimi anlaşması imzaladı.