Samsung, Neden Hala 5 Yıllık 15W Hızlı Şarj Kullanıyor?

Samsung, Galaxy S10 serisi ile pek çok yenilikçi geliştirme gerçekleştirmiş olsa da hızlı şarj konusunda 5 yıllık 15W hızlı şarjı tercih etmeye devam etti.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, standart şarjdan hızlı şarjda ilk geçiş sağlayan şirketlerden biri olmuştu. Uzun yıllar önce piyasaya çıkan Samsung amiral gemilerinde dahi hızlı şarj teknolojisi desteği bulmak mümkün. Bununla birlikte Samsung, Galaxy S10 modelinde dahi hala 5 yıllık 15W Quick Charge 2.0 teknolojisini kullanıyor. Üstelik Galaxy Note10’da da 25W hızlı şarjın desteklenmesi beklenmiyor.

Peki hızlı şarj teknolojisine bu kadar önem veren ve hızlı şarj teknolojisini kullanmaya başlayan ilk şirketlerden biri olan Samsung, neden yıllardır 15W hızlı şarj teknolojisini kullanıyor ve 25W hızlı şarja geçiş sağlamıyor? Aslına bakarsanız Samsung, Galaxy A70 ile birlikte 25W hızlı şarj teknolojisini kullanıcıların beğenisine sundu fakat şirket, 25W hızlı şarjdan istediği verimi tam olarak alamadı. İşte sonuçlar;

30 Dakikada: 25W Galaxy A70, %33 - 15W Galaxy A70, %36 - 15W Galaxy S10+, %34

45 Dakikada: 25W Galaxy A70, %51 - 15W Galaxy A70, %49 - 15W Galaxy S10+, %52

60 Dakikada: 25W Galaxy A70, %67 - 15W Galaxy A70, %60 - 15W Galaxy S10+, %67

Yukarıdaki sonuçlarda da açık bir şekilde görüldüğü üzre 25W hızlı şarj ancak 1 saat gibi uzun bir şarj süresinden sonra farkını göstermeye başlıyor. Üstelik bu fark yalnızca %7 seviyesinde kalıyor. Peki telefonunuz 1 saatte %7 daha hızlı şarj olsun diye daha fazla para ödemek ister miydiniz? Çoğu kişinin hayır diyeceğini tahmin etmek zor değil. Bu nedenle Samsung, aradan uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen 15W hızlı şarj kullanmakta direniyor.

Yine de Samsung’un tamamen haklı olduğunu söylemek mümkün değil. Huawei, Vivo, Oppo gibi şirketler gelişmiş hızlı şarj teknolojileri sayesinde akıllı telefonları son derece hızlı bir şekilde şarj edebiliyorlar. Samsung’un rakipleri ile bu konuda da iyi bir rekabet oluşturabilmesi için 15W hızlı şarjdan fazlasını yapması gerekiyor. Şirketin gelecekte bu konuyla ilgili nasıl bir tutum sergileyeceğini bekleyip göreceğiz.