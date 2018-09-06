Note9 Kullanıcılarını Çıldırtan Bixby Özelliğini Devre Dışı

Piyasaya çıktığından beri kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediği söylenen yapay zeka destekli sesli asitan Bixby'nin devre dışı bırakılmasına izin verilecek.

Samsung, bir süredir Bixby konusunda anlamsız bir ısrar içerisinde... Yeni çıkaracağı bütün amiral gemilerine sesli asistanı entegre etmekte ısrar eden Samsung, kullanıcıların tepkilerine daha fazla kayıtsız kalamadı.

Özellikle opsiyonel olmayışı ve kullanıcılara dayatılması ile tepki çeken Bixby'nin devre dışı bırakılmasına artık izin verilecek .Galaxy S8'in piyasaya sürülmesinden sonra bütün amiral gemilerine 'Bixby' butonu koyan ve sesli asistanı telefonun bir parçası haline getirmekte ısrar eden Samsung, sonunda inadından vazgeçti. Bixby 2.0 ile birlikte butonun işlevini hiçbir şekilde kapatmanıza izin vermeyen arayüz, artık bu sorunu ortadan kaldırıyor.

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların geri dönüşlerinin dinlendiği ve kilit ekranında iken Bixby butonunun artık deaktif edilebileceği açıklandı. Buna karşın Samsung, yapay zekalı sesli asistanından vazgeçmiş değil: Butona uzun süre basmanız halinde halen Bixby'i aktif hale getirebiliyorsunuz. Yine de bu özellikten haz etmeyenler için küçük de olsa bir serbestlik sağlanması herkesi mutlu etti.