Samsung Notebook 9 Pen Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

S-Pen'in birbirinden işlevsel yeteneklerini akıllı telefondan alıp dizüstü bilgisayara taşıyan Samsung Notebook 9 Pen, muhteşem özellikleri ile tanıtıldı.

Styluslar yani dokunmatik ekran destekli kalemler, parmaklarımızı kullanmak varken gereksiz gibi görünebilir. Fakat Samsung, Galaxy Note serisi ile birlikte sürekli olarak geliştirdiği S-Pen sayesinde styluslara olan bakış açısını tamamı ile değiştirdi ve stylusların gereksiz olduğunu düşünen Apple’a bile bir dokunmatik ekran destekli kalem geliştirtti.

Eğer Samsung’un ‘kalem’ yeteneklerini beğeniyorsanız fakat bu yetenekleri daha geniş bir platformda kullanmak istiyorsanız haberler iyi. Güney Koreli teknoloji devi, S-Pen’in muhteşem yetenklerini dizüstü bilgisayarına taşıyan Samsung Notebook 9 Pen’i resmi olarak tanıtarak S-Pen’in kullanım alanını genişletti.

CES 2019’un hemen öncesinde tanıtılan Samsung Notebook 9 Pen, 13 inç ve 15 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuna sahip. 15 inçlik model, ekran boyutunun yanı sıra 2GB VRAM’li NVIDIA GeForce MX150 GPU ile de 13 inçlik modelden kendini ayırmayı başarıyor. Ancak sizin için cihazın kompakt olması daha önemliyse, endişelenmenize gerek yok.

Her iki model de 8. nesil Intel Core işlemcilerden güç alıyor. Dolayısı ile yüksek performansın garanti olduğunu söyleyebiliriz. LPDDR3 RAM’e sahip olan bilgisayarlarda hem yüz hem de parmak izi tarama teknolojisi bulunuyor. Thunderbolt 3 ve USB-C bağlantı noktaları bulunan cihazlar ThunderAmp özelliğine sahip AKG hoparlörlere sahip.

Samsung, Notebook 9 Pen ile birlikte yeni bir tasarım çizgisi benimsiyor ve plastik yerine alüminyum gövdeyi tercih ediyor. Cihazın en önemli özelliklerinden biri olan S-Pen ise Apple’ın aksine harici olarak satılmak yerine kullanıcıya hediye ediliyor. 1400 Dolar başlangıç fiyatına sahip olan cihazın satışına 2019’da başlanacak.