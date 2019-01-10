Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2019'da yeni bir oyun odaklı dizüstü bilgisayar tanıtan Samsung, bir bomba daha patlattı. Eski versiyonundaki sorunları çözüp, iyileştirmeler ekleyen Samsung, Notebook 9 Pro'nun hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen yeni versiyonunu tanıttı.

Notebook 9 Pro, ilk piyasaya sürüldüğünde büyük bir heyecan yaratmıştı fakat cihazın bazı sorunları kullanıcılarını mutsuz etmişti. Yeni versiyonda ilk olarak değiştirilen görünüş dikkat çekiyor. Şık bir tasarıma sahip olan yeni Notebook 9 Pro, birinci sınıf bir amiral gemisi dizüstü bilgisayara yakışan bir görüşe sahip. Alüminyum renginde plastik boya kullanılarak tasarlanan dış çerçeve, yeni bilgisayara ayrı bir hava katmış.

Samsung Notebook 9 Pro'yu teknik özellikleri bakımından incelemek gerekirse, 13.3 inçlik Full HD bir ekrana sahip olan bilgisayarda 4 çekirdekli 8. nesil Intel Core i7-8565U kullanılmış. 8 GB RAM ve 256 GB SSD ile güçlü bir hafıza performansı sunan cihazın bir tarafında 2 adet Thunderbolt 3 USB Type-C, 1 adet de normal Type-C bağlantı girişi bulunuyor. microSD kart girişi de olan cihazın güç düğmesinde parmak izi okuyucusu kullanılıyor.

İstenildiği zaman tablete dönüştürülebilen Notebook 9 Pro, çizimler ve notlar almak için de "Active Pen" özelliğini kullanıcılara sunuyor. Hızlı şarj desteği olan cihaz, 55Wh bir batarya ile çalışıyor. Satış fiyatı ve tarihi henüz açıklanmayan Notebook 9 Pro'nun önümüzdeki birkaç ay içinde satışa çıkması bekleniyor.