Samsung One Arayüzü Gece Modu Nasıl Aktifleştirilir?

Gece modu, pek çok kullanıcının istediği bir mod. Bazı uygulamaların kendi içinde gece modu bulunuyor olsa da genelde parlak beyaz ekranlardan kaçışımız yok. Bütün sisteme etki eden koyu temalar da oldukça nadir.

Yeni Samsung One kullanıcı arayüzü ise bu konuda büyük bir ilerleme kaydetmiş durumda. Bütün sisteme etki eden bu modda, AMOLED ekranın siyah piksellerin ışığını tamamen kapatma becerisi de işlevsellik kazanmış oluyor. Android Pie üstünde tasarlanan bu arayüz sayesinde geceleri telefon kullanmak daha kolay hale gelecek.

Bu modu açmak için ise Ayarlar kısmından Görünüm başlığına gelmenz gerekiyor. Buradaki seçeneklerden Gece Modu’nu seçmeniz yeterli. Ek olarak temayı sadece belli saatlerde aktifleşecek şekilde zaman ayarlı olarak da seçebiliyorsunuz.