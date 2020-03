Samsung çok yakında yeni cihaz güncellemesi için hazırlık yapıyor. Kaynaklardan gelen ve kısmen doğrulanan bilgilere göre akıllı telefon devi Samsung, One UI 2.0 güncellemesini dört yeni telefon için kullanılır hale getiriyor. Zamanı belirsiz olan yeni güncellemenin destekleneceği cihazlar ise Galaxy S9, S10, Note9 ve 10 olarak bildirildi.

Dünyada şu anda Android 10 ve One UI 2.1 çalıştıran sadece dört cihaz bulunuyor ve bu cihazlar Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy Z Flip olarak sıralanıyor. İki yeni cihazın daha çok yakında One UI'nin güncellenmiş sürümü ile birlikte geleceği onaylandı ancak teknoloji severlerin pek de hoşlanmayacağı biçimde bu ayrıcalığın süresi biraz kısıtlı olacak.

Samsung moderatörü bu yeni bilgiyi Güney Kore portalı aracılığıyla onaylamış durumda yani habere göre bir UI 2.1 sonunda farklı cihazlar için de yayınlanacak. Kaynakta yer alan bilgilere göre, One UI 2.1'in sadece Galaxy S10 ve Note10 serisi için değil, Galaxy S9 ve Galaxy Note9 için de piyasaya sürülmesinin planlandığını burada ekleyelim.

Samsung'un bu cihazlar için One UI 2.1 güncellemesini ne zaman sunmaya başlayacağına dair net bir zaman ise henüz verilmiş değil. Bununla birlikte Galaxy Note10 ve S10 serisinin diğer cihaz serilerine göre önceliğe sahip olacağının da güvenli kaynaklardan gelen bilgiler arasında yer aldığını söylemekte fayda var. Bu durumun iki nedeni olduğu da açıklanmış: biricisi Galaxy S10 ve Note10'un daha yeni cihazlar olması ve ikincisi Galaxy S9 ve Note9'un son zamanlarda Android 10 ve One UI 2.0'a geçiş yapmaya hazır olması.

UI 2.1 nispeten daha az değişiklik barındıracak

120 Hz moduna geçme seçeneği gibi daha yeni donanımla birlikte çalışan bazı One UI 2.1 özellikleri, güncellemeden sonra eski Galaxy cihazlarında kullanılamayacak. Zaten bazı özelliklerin eski modellere taşınmasını engelleyen teknik sınırlamalar olduğu çoğu kişi tarafından biliniyordu. Ekran Yakınlaştırma Seçenekleri ve Samsung Hızlı Paylaşım gibi diğer UI değişiklikleri ise One UI 2.1 güncellemesi aracılığıyla eski telefonlarda kullanılabilir olabilecek. Konuyla ilgili aktarabileceğimiz bilgiler şu an için kısıtlı olsa da gelecek yeni haberleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.