Samsung, One UI Beta 2 Güncellemesini Yayınladı

Samsung, Kasım güvenlik güncellemelerini de içeren One UI beta 2 güncellemesini yayınladı. Güncelleme, kullanıcıları çileden çıkaran pek çok hatayı düzeltiyor, yerine yenilerini ekliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 9.0 Pie tabanlı One UI arayüzünün beta sürecine katılan cihazlar için yeni bir güncelleme yayınladı. Cihazlara yeni bir özellik getirmekten ziyade yeni yazılımdaki hataları gidermeye odaklanan güncelleme, 748.52MB büyüklüğe sahip ve 1 Kasım tarihli Android güvenlik güncellemelerini de içeriyor. Herhangi bir aksiliğe karşı güncellemeyi gerçekleştirmeden önce verilerinizi yedeklediğinizden ve güncellemeye indirdiğiniz sırada cihazınızın Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.

One UI beta 2 güncellemesi ile düzeltilen bazı hatalar şu şekilde;

Gelen çağrıların ekranda gecikmeli olarak gösterilmesi.

Grup görüşmelere katılamamak.

Sola ve sağa hızlıca kaydırma hareketlerinin son uygulamalar menüsünde çalışmaması.

Galeride resimleri bir klasörden başka bir klasöre taşırken uygulamanın kapanması.

Kurulan alarmın yalnızca titreşimle uyarması.

Kurulu bir alarm olmasa bile kilit ekranında kurulu bir alarm görüntülenmesi.

Alarmın planlanan saatte çalmaması.

YouTube’u yatay moddan dikey moda geçirirken videonun kesilmesi.

Müzik oynatılırken hızının değişmesi ve seste kesilmeler olması.

Uygulamalar ekranı ile uygulama isimlerinin çakışması.

Android Pie tabanlı One UI, 2019’da final sürümü ile tüm Galaxy S9, S9+ ve Note9 sahiplerine ulaşacak. O zamana kadar Samsung’un önünde düzeltmesi gereken pek çok farklı sorun bulunuyor. Eğer One UI’nin getirdiği tüm yeni özelliklere bir an önce erişmek istiyorsanız Samsung’un beta programına katılabilirsiniz. Ancak unutmayın; beta sürümler daima hatalarla doludur.