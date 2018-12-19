Telefonların pil performansını ciddi şekilde artıran ve Android Pie'ın en önemli özelliklerinden biri olan uyarlamalı pil özelliği, One UI beta sürümüyle kullanıcılara sunuldu.

Görünüşe göre Samsung, Android Pie’da bulunan tüm özellikleri Galaxy S9 ve Galaxy Note9 cihazlarına eklememiş ve bu özellikleri eklemeye devam ediyor. Samsung’un Galaxy S9 ve Note9 cihazlarına gelen son beta güncellemesiyle Android Pie’ın en önemli özelliklerinden olan uyarlamalı pil özelliği geldi. Uyarlamalı pili kısaca yapay zeka tabanlı bir optimizasyon olarak düşünebilirsiniz.

Uygulamaları nasıl kullandığınızı inceleyen ve buna göre müdahalelerde bulunarak pil ömrünüzü artırmayı amaçlayan özellik, yeni güncellemenin içerisinde bulunuyor. Normal şartlar altında bir uygulamadan çıktığınızda, o uygulama arka planda hala çalışır vaziyette olur. Bu durum da gerek RAM gerekse pil tüketimi konusunda bir yer kaplar. Ancak yeni özellik sayesinde cihazınız hangi uygulamaları kullandığınızı takip edecek ve bir uygulamayı bir defa açtıktan sonra bir daha kullanmadığınızı öğrenirse, siz uygulamadan çıktıktan sonra o uygulamayı tamamen kapatacak.

Galaxy akıllı telefonları buna benzer bir pil tasarrufu modu kullanıyordu. Örneğin uzun süre kullanmadığınız uygulamalar onları tekrar açıp kullandıktan sonra otomatik olarak kapatılıyordu. Ancak uyarlamalı pil özelliği Android’in merkezinde olduğu için bu performansı ciddi şekilde artırıyor. Ayrıca uygulamaları ne kadar uzun süredir kullanmadığınızı değil ne sıklıkla kullandığınızı incelediği için çok daha verimli bir performans sunuyor.

Eğer Android Pie’ın beta sürümünü kullanıyorsanız Ayarlar> Cihaz Bakımı adımlarını takip ettikten sonra Pil ikonuna tıklayarak bulabilirsiniz. Bu adımdan sonra ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç noktaya bastığınızda “Ayarlar” kısmına basın. Uyarlamalı Pil seçeneği burada karşınıza çıkacaktır. Etkinleştirdiğiniz an piliniz daha dengeli bir kullanıma hazır olacaktır.