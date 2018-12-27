Güney Koreli teknoloji devi Samsung, çok beğenilen kavisli ekran teknolojisini sonunda orta bütçeli telefonları için de kullanacak.

Yıllar önce Samsung ilk kavisli ekrana sahip telefonunu tanıttığında, teknoloji dünyasında büyük bir ses getirmişti. Estetik olarak çok beğeni toplayan bu ekran, genel olarak markanın amiral modellerinde kullanıyordu. Geçtiğimiz günlerde firma tarafından yapılan bir patent başvurusu ise kavisli ekran tasarımının, tüm modellerde kullanılabileceğinin sinyallerini verdi.

Patentte, Samsung'un mevcut cam ekran yerine plastik LCD ekran kullanmak için başvuruyu yaptığı anlaşılıyor. Bu sayede telefonlar, hem daha dayanıklı olacak hem de bir miktar bükülebilme özelliğine sahip olacak. Firma ilk etapta kullanıcılarına bükülebilme imkanını bir özellik olarak sunmayı planlamıyor.

Bu tarz bir uygulama ile Samsung üretim maliyetini azaltmayı umarak, LCD kavisli ekranlarını daha geniş yelpazedeki ürünlere uygulamayı umuyor. Bu doğrultudaki ilk hedef ise nispeten ucuz bir rakamla piyasaya sürülecek olan Galaxy S10 Lite. Marka geçtiğimiz günlerde yüksek fiyatlı telefonları ile orta sınıf telefonları arasındaki keskin ayrımı törpülemeyi düşündüklerini açıklamıştı. Eğer bu düşüncenin söylenildiği gibi uygulanması başarılabilirse, Samsung'un ciddi bir atak gerçekleştirmesi çok da şaşırtıcı bir sonuç olmayacaktır.