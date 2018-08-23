Samsung, ‘Otomobil Üretecek’ Dedikodularına Yanıt Verdi

Geçtiğimiz günlerde hakkında ‘otomobil üretecek’ iddiaları çıkan Samsung, bu dedikodulara cevap verdi: Otomobil üretilmeyecek, yalnızca parçalara verilen önem artacak.

Elektrikli ve Otonom Otomobil sektörüne gireceği iddiaları ile karşı karşıya kalan Samsung, sonunda bu dedikodulara yanıt verme gereği duydu. Söylentilere bakıldığında, birçok firma için teknolojik parçalar yapan Samsung’un bir üreticiyi satın alarak otomobil sektörüne gireceği ifade ediliyordu. Ancak Samsung, şu an için böyle bir durumun olası olmadığını ifade etti.

4 büyük bölgede yüklü miktarda yatırım yapacağı konuşulan Samsung, yine iddialara göre otonom araçlar üzerine bir eğilim gösteriyordu. Bununla ilgili olarak, Samsung'un elektrikli ve otonom araçlar üreten bir firma almayı düşündüğüne dair altı doldurulur ipuçları da yakalanmıştı.

Ancak Samsung, tüm bu iddia ve ipuçlarını yalanlayarak, çalışanlarına konuyla ilgili hiçbir planının olmadığını açıkladı. Bu bağlamda şirket, şu anda yürüttüğü otomotiv parçaları işine devam edecek ve işinin bir parçası olarak da sürüş kontrol sistemleri için gerekli araçları geliştirmeyi sürdürecek.