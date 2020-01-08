Samsung, güvenlik ve kimlik doğrulama sistemi "Samsung Pass"in son halini CES 2020 etkinliklerinde tanıttı. Tanıtımda en çok dikkat çeken şey ise Samsung'un Apple'a ait Touch ID ve Face ID logolarını kullanmış olmasıydı. Samsung'un neden böyle bir şey yaptığı ise bilinmiyor.

Teknoloji üreticileri, zaman zaman rakiplerine ait özellikleri kopyalama girişimlerinde bulunabiliyorlar. Şimdi yine böyle bir olay gerçekti. Bu kez Apple'a ait bir şeyleri kopyalayan şirket, dünyanın fazla akıllı telefon satan şirketi Samsung'du.

Teknoloji tutkunları şu sıralar, CES 2020 etkinlikleriyle meşguller. Çünkü Las Vegas'ta düzenlenen etkinlikler, dünyanın her yerinden teknoloji üreticilerini tüketicilerle buluşturuyor ve bu bağlamda CES etkinliklerinin dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı kabul ediliyor. CES 2020'de sahne alan Samsung, yaptığı sunum sırasında Apple'dan "çaldığı" bazı detayları ortaya koydu.

Samsung, CES 2020 kapsamında yaptığı sunumda yeni bir kimlik doğrulama ve şifre yönetimi sistemi olan "Samsung Pass"i tanıttı. Samsung CEO'su HS Kim tarafından yapılan açıklamalarsa şirketin kullandığı görseller damga vurdu. Bu görseller, hiç şüphesiz Apple'dan alınmıştı ve neden böyle bir şey yapıldığı bilinmiyordu.

İşte Samsung Pass tanıtımında ortaya çıkan görüntü

Yukarıda görebileceğiniz simgeler arasında yer alan yüz ifadesi ve parmak iziyle ilgili görsel, Apple'ın Face ID ve Touch ID teknolojilerinde kullandığı simgelerle birebir aynı. Elbette ki Samsung yüz tanıma sistemini ilk defa kullanmıyor ancak görseller, Face ID'yi ilk kez Samsung kullanmış iması oluşturuyor.

Apple'ın özellikle de Face ID teknolojisinde kullandığı simge, öylesine kullanılan bir öge değil. Face ID teknolojisine ait simge, aslında 1997 yılına kadar uzanan bir geçmişe sahip. O dönemlerde Apple'ın işletim sistemi Mac için bu simgenin biraz daha farklı bir versiyonu kullanıyordu. Aynı simge bugün, macOS Finder isimli uygulamada da yer alıyor. Ayrıca Apple, zaman içerisinde bu simgeyi markalaştırma yoluna da götürdü.

Aslına bakacak olursak Samsung, kullanıcılarına zaten parmak izi okuyucu ve yüz tanıma gibi özellikler sunuyor ve dolayısıyla bu hizmetleri için zaten bazı logolar kullanıyor. Peki Samsung, kendi simgeleri zaten varken neden böyle bir şey yaptı? Üzgünüz ancak ne yazık ki bu sorunun cevabını vermek şu an için mümkün değil. Umuyoruz ki Samsung, kısa bir süre içerisinde açıklama yapar ve nasıl böyle bir gaf yaptığını açıklar.