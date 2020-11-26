Patent Trollerinden Bıkan Samsung Karşı Saldırıya Geçiyor

Kapitalizmin elinin ulaştığı her yerde patent davalarıyla boğuşan teknoloji devi Samsung, yaklaşımını değiştiriyor. Firma artık karşı saldırıya hazırlanıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, çatısının altında pek çok farklı markaya ve modele yer veriyor. Haliyle firmanın elinde pek çok telif ve patent var. Yine de bu patent ve telifleri hemen her ülkede aynı anda alabilmeleri mümkün değil.

Patent Trollü olarak adlandırılan kesim de Samsung gibi firmaların kullanacağı olası isim, marka ve diğer teliflenebilir şeyler için bir lisans alıyor, ardından da şirketlere çok daha yüksek fiyata satmak istiyorlar. Samsung bu durumdan bezmiş durumda.

Samsung'dan karşı hamle

Teknoloji dünyasında bel altı vurmak diyebileceğimiz bu tür patent hamlelerine artık teknoloji devleri pabuç bırakmak istemiyor. Bu firmalardan olan Samsung da oldukça agresif bir yöntem izlemeye karar verdi. Firma, bu tür patent sorunları yaratan iki aktöre karşı yasal yollara yöneliyor.

Firma, Trenchant Blade Technologies ve Longhorn IP tarafından açılan patent davalarını reddetmekle kalmayarak karşı dava talebinde de bulundu. Böylece benzer bir şekilde Samsung'dan para koparmayı amaçlayanlara karşı da caydırıcı bir sonuç elde etmeyi planlıyorlar.

Samsung’un bu davadaki başarısı, daha pek çok başka alanda da gelecek olan patent davalarının önünü kesmeye yardımcı olacak. Gerçek anlamda çok aktif olmayan pek çok firma benzer davalar açma yoluna gidiyordu.

Davaların sayısı arttı

Normal şartlar altında Samsung bu tür davalarda daha uzlaşmacı bir tavır takınsa da son dönemde patent trollerinin sayısındaki artıştan dolayı böyle bir karar aldı. Güney Koreli firma, son 8 yılda 200'den fazla dava ile karşılaştı.

Özellikle çip geliştirme gibi alanlarda bu türden saldırılar oldukça ciddi sorunlar yaratıyor. Bu türden engellemelerin sayısı arttıkça firmaların da pazara olan yaklaşımları değişiyor. Sektöre yeni girişlerin de önü kesilmiş oluyor. Bakalım Samsung mahkemeden örnek bir karar alabilecek mi?