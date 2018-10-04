Çin pazarındaki gücünü artırmak isteyen Samsung, 14 farklı akıllı telefon ile her kitleden akıllı telefon kullanıcısını kendine çekmeye çalışacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon pazarının açık ara en fazla satan markası konumunda bulunuyor. Bununla birlikte şirket, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin’de neredeyse hiçbir varlık gösteremiyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, son birkaç yıl içinde gerçekleştirdiği hamlelerle ciddi bir yükselen satış trendi yakalamış, bunun neticesinde de Apple’ı geride bırakarak dünyanın en çok satan ikinci telefon markası konumunda gelmiş durumda.

Huawei’nin yükselen satış trendi ve Apple’ın popülerliği, Samsung’u Çin pazarında yükselebilmek için farklı stratejiler geliştirmeye itiyor. Şirket, Çin pazarındaki payını artırmak için gelecek yıl Çin’de 14 farklı akıllı telefon piyasaya sürecek.

Güvenilir bir kaynaktan gelen bilgilere göre bu telefonlardan bazıları sadece Çin’e özel olarak piyasaya sürülecek. Birkaç giriş seviye modelin yanı sıra tanıtılacak cihazların çoğu orta segmentte yer alacak. Amiral gemileri ise Galaxy S ve Galaxy Note ile sınırlı kalacak.

Peki Türkiye’de durum ne olacak? Açıkçası Samsung’un Türkiye pazarı için bir strateji değişikliği gerçekleştirmesi beklenmiyor. Zira şirket halihazırda Türkiye pazarının %52’sini elinde tutuyor. Samsung amiral gemilerinin iPhone’lara göre son derece uygun fiyatlı olması ve giriş seviye akıllı telefonlarının uzun vadede tüketicileri memnun etmesi, Samsung’un Türkiye’de sevilen bir akıllı telefon markası olmasındaki en büyük etkenlerden biri.