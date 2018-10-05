Samsung, ABD Patent Ofisi'nde yeni çıkaracağı PenBook adlı ürünü tescilledi. Ürünün S-Pen destekleyen gelişmiş bir cihaz olması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi’ne (USPTO) yeni bir marka başvurusunda bulundu. ‘PenBook’ adını taşıyan yeni cihazın S-Pen destekli yeni bir tablet ya da 2’si 1 arada cihaz olacağı düşünülüyor.

Samsung’un son birkaç yılda S-Pen destekli birkaç tablet ve tabii olarak Galaxy Note serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Fakat şirket, özellikle geçtiğimiz Ağustos ayında piyasaya sürdüğü Galaxy Tab S4 ve Note 9 ile S-Pen’in yeteneklerini şu ana kadar hiç olmadığı kadar artırdı.

Stylus destekli ürünler özellikler grafik tasarım ve iş dünyasında fazlasıyla ilgi görüyor. Bu nedenle Samsung, akıllı telefondan tablete kadar pek çok ürün kategorisinde S-Pen destekli amiral gemilerini piyasaya sürüyor.

Buradaki asıl kritik nokta, S-Pen’in sıradan bir dokunmatik ekran destekli kalem olmaktan yani stylus olmaktan uzaklaşarak bluetooth destekli, kablosuz bir kontrol cihazı haline gelmiş olması. Bu da Samsung’un S-Pen destekli ürün portföyünü genişletmesi için iyi bir neden.