Samsung Radeon Exynos Yonganın Kıyaslama Sonuçları

Samsung'un AMD Radeon iş birliğiyle geliştirdiği henüz duyurulmayan Exynos yonganın kıyaslama sonuçları çevrimiçi ortamda sızdırıldı. RDNA tabanlı bir GPU kullanan yonga, GPU kıyaslamalarında Apple A14'ü geride bırakmayı başardı.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, amiral gemisi akıllı telefon modellerinde bölgeye göre değişiklik göstermek üzere Exynos ve Snapdragon işlemcileri tercih ediyor. Ancak bu durum birçok kullanıcının tepkisini çekiyor ve Exynos işlemcilerin Snapdragon işlemcileri kadar iyi performans sunamadığı konusunda şikayetler dile getiriliyor.

Samsung'un Exynos 2100 ve Snapdragon 888 platformlarıyla piyasaya sürülen en yeni amiral gemisi Galaxy S21 Ultra kullanılarak gerçekleştirilen ilk karşılaştırmalar, iki yonga arasında performans anlamında hâlâ bir boşluk olduğunu ve Adreno 660 GPU'nun (Snapdragon) Mali-G78 MP14'e (Exynos) kıyasla daha performanslı olduğunu gözler önüne seriyor. Öte yandan iş CPU tarafına gelince ise aradaki farkın kapandığı ve hatta Exynos'un %4 gibi küçük farklarla öne geçtiği görülüyor.

Samsung'un RDNA tabanlı GPU'ları, Apple'ın Bionic işlemcilerini geride bırakabilir:

Samsung'un akıllı telefon pazarındaki en büyük rakiplerinden biri de Apple ve Bionic işlemcileri. Daha önceki raporlarda Güney Koreli şirketin AMD ile yaptığı iş birliği yaptığını ve Exynos yongalarında RDNA tabanlı GPU'lar kullanacağını öğrenmiştik. Şimdiyse RDNA tabanlı GPU ile donatılmış bir Exynos yongasının kıyaslama sonuçları ortaya çıktı.

Yalnızca GPU alanında gerçekleştirilen testler, oldukça etkileyici görünüyor. Bu noktada Samsung'un RDNA tabanlı GPU kullanan ve henüz duyurulmayan yongası; Manhattan 3.1, Aztek Normal ve Aztek High School gibi testlerde Apple A14 Bionic'i geride bırakmayı başardı. Her iki yonga için elde edilen sonuçlar ise şu şekilde:

Apple A14 Bionic

Manhattan 3.1: 146,4 FPS

Aztek Normal: 79,8 FPS

Aztek High School: 30,5 FPS

Henüz duyurulmayan Radeon Exynos yonga seti:

Manhattan 3.1: 181,8 FPS

Aztek Normal: 138,25 FPS

Aztek High School: 58 FPS

Samsung'un RDNA tabanlı GPU ile donatılmış yeni bir Exynos yongasını bu yılın sonuna kadar duyurması bekleniyor. Bu gizemli yonganın beklendiği kadar güçlü olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz.