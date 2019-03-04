Samsung Sağlık uygulaması artık Calm’ın farkındalık ve meditasyon programlarıyla bütünleşiyor.

Samsung Sağlık uygulaması, diyet, fiziksel aktivite ve uyku dahil olmak üzere, kullanıcıların çeşitli ölçümlerini takip etmelerini sağlayan ücretsiz bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Bazı pazarlarda, doktorlarla video randevuları gibi ücretli hizmetler de sunuyor.

San Francisco merkezli Calm ise 2012 yılında Mind Candy fenomeni Moshi Monsters'ın yaratıcısı Michael Acton Smith ve Million Dollar Homepage'in arkasındaki adam Alex Tew tarafından kuruldu. Calm, kaygı, depresyon, stres ve uykusuzluğu azaltmak için tasarlanmış çeşitli ses tabanlı programlar sunar.

Calm, son zamanlarda 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak 88 milyon dolar topladı ve birkaç yıldan bu yana karlı duruma geçti. Gerçekten de “dijital refah” konusundaki sorunlar, Google ve Apple'ın kendi mobil işletim sistemlerine zaman yönetimi özelliklerini eklemesine yol açan son tartışmaların başında geliyor.

Samsung Sağlık, 60 milyon kullanıcısına, örneğin uyku izleme aracılığıyla, zihinsel sağlık özelliklerine erişim olanağı sunmuştu. Ancak şimdi dünyanın en büyük rahatlama platformlarından birine doğrudan bir entegrasyon sağlıyor. Samsung'un sağlık hizmetleri ekibine başkanlık eden Peter Koo, "Calm ile yaptığımız çalışma, Samsung Sağlık kullanıcılarının daha iyi bir genel sağlık elde etmek için farkındalık, rahatlama uygulamalarını hiç olmadığı kadar kolaylaştıracak" dedi.

Nasıl çalışıyor?

Samsung Sağlık uygulamasının kullanıcılarının, küçük 'Mindfulness (farkındalık)' ikonuna dokunmaları ve Calm hesaplarıyla senkronize etmek için çeşitli adımları izlemeleri gerekiyor.

Bu ortaklık elbette Calm için de büyük bir kazanç oldu. Şirket daha önce, her gün ortalama 100 bin uygulama indirmesi kaydettiğini ve satış açısından en büyük markalardan biri olan Samsung ile bütünleşmesinin, daha fazla üyelik ve abonelik anlamına gelebileceğini söyledi.

Calm bugün, ABD, İngiltere, Avustralya, Hong Kong, Hindistan, Yeni Zelanda, İrlanda, Filipinler, Singapur ve Güney Afrika'da Samsung Sağlık aracılığıyla entegre olmaya başlayacak.